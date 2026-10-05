Indiában már a választási főbiztos távozását követelik a tiltakozók

India;tüntetések;Narendra Modi;

2026-10-05 17:27:00 CEST

Harmadik napja tüntetnek Újdelhiben és Mumbaiban a választói névjegyzék felülvizsgálata miatt. Az ellenzék szerint jogosultak milliói tűnhettek el a listákról, a választási bizottság viszont a rendszer megtisztításáról beszél. Kedden újabb országos akció következik. Mindez azt is jelzi, megingott a fiatalok politikába vetett bizalma.

India két legnagyobb városában ismét ezrek vonultak utcára Gyanesh Kumar választási főbiztos lemondását követelve. Újdelhiben és Mumbaiban fiatalok, ellenzéki pártok támogatói és civil aktivisták tiltakoztak a választói névjegyzék országos, különleges felülvizsgálata ellen. Szerintük a folyamat jogosult állampolgárok millióit foszthatja meg szavazati jogától, és ezzel Narendra Modi kormányzó Bharatiya Janata Pártját (BJP) segítheti. A választási bizottság és a BJP visszautasítja a vádat.

A tiltakozási hullám pénteken kezdődött, hétfőn pedig már negyedik napja tart. Mumbaiban egy befolyásos helyi politikuscsalád két tagja, az unkatestvére Raj Thackeray és Uddhav Thackeray vezette a tömeget, Újdelhiben pedig a rendőrség ismét megpróbálta megakadályozni a demonstrálók gyülekezését. Több embert őrizetbe vettek, egyesek áttörték a kordonokat, illetve az elvitt tüntetőket szállító járművek útját próbálták elzárni. A hatóságok korábban tiltott gyülekezés miatt is indítottak eljárásokat.

A választási bizottság pártatlanságába vetett bizalom megrendülése jóval nagyobb következményekkel járhat egy adminisztratív vitánál.

A tiltakozók fő követelése a Special Intensive Revision, vagyis a választói névjegyzék különleges, intenzív felülvizsgálatának leállítása, illetve teljesen átlátható ellenőrzése. A bírálók attól tartanak, hogy a dokumentációs követelmények miatt aránytalanul sok szegény, belső migráns és kisebbségi választó kerülhet le a listákról. India hatalmas belső migrációval rendelkező ország, ahol tízmilliók dolgoznak szülőhelyüktől távol, lakcímük változik, irataik pedig sokszor hiányosak.

A választási bizottság szerint a felülvizsgálat éppen a voksolás tisztaságát szolgálja. A cél a halottak, az elköltözöttek, a többszörösen regisztrált vagy választásra nem jogosult személyek kiszűrése. A testület pénteken arra utasította tisztviselőit, hogy vegyék vissza a névjegyzékbe azokat a jogosult választókat, akik tévedésből kimaradtak. Kumar ugyanakkor eddig nem reagált nyilvánosan a lemondását követelő tüntetésekre.

A vita azért vált országos politikai üggyé, mert India választási rendszere sokáig a demokratikus intézmények egyik legerősebb elemének számított. A több százmillió választó részvételével lebonyolított voksolások logisztikai teljesítményét világszerte elismerték. Ha azonban megrendül a választási bizottság pártatlanságába vetett bizalom, annak következménye jóval túlmutathat egy adminisztratív vitán, különösen egy olyan országban, ahol a politikai polarizáció az utóbbi években jelentősen erősödött.

Az ellenzéki INDIA-szövetség pártjai azt állítják, hogy a választási bizottság egyre közelebb került a BJP-hez. Szerintük a névjegyzék módosításai és egyes választási döntések a kormánypártnak kedveznek. A BJP válasza szerint az ellenzék azért támadja az intézményt, mert politikailag nem tudja elfogadni vereségeit. A konfliktus így már nem pusztán a választói listákról, hanem a választásokat felügyelő intézmény hitelességéről szól.

A tiltakozás már a választásokat felügyelő intézmény hitelességéről szól.

Mumbaiban a demonstráció különösen széles ellenzéki összefogást mutatott. Raj és Uddhav Thackeray mellett a Kongresszus, valamint Sharad Pawar pártjának vezetői is bekapcsolódtak a tiltakozásba. A szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy pártzászlók helyett csak indiai nemzeti lobogókat vigyenek. A tüntetés így tudatosan azt az üzenetet közvetítette, hogy a választási névjegyzék kérdése nem egyetlen párt, hanem a demokratikus részvétel ügye.

A vita generációs jelleget is kapott. Fiatal aktivisták és diákszervezetek látványosan jelen vannak az utcákon, a közösségi médiában pedig gyorsan terjednek azok a történetek, amelyekben emberek azt állítják, hogy eltűntek a választói listákról. A tiltakozás ezzel egy újabb ifjúsági kihívássá vált Modi kormányával szemben: nyáron diáktüntetések kényszerítették távozásra a szövetségi oktatási minisztert egy országos felvételi vizsga kérdéseinek kiszivárgása után.

A következő nagy erőpróba kedden, október 6-án jöhet. Az ellenzéki pártok szövetsége „a demokrácia megmentéséért” menetet hirdetett a választási bizottság újdelhi székházához. Október 10-re pedig a fiatalok által vezetett Cockroach Janta Party, azaz a Csótány Janta Párt tervez nagy tüntetést a fővárosban. A rendőrség várhatóan ismét jelentős erőkkel készül majd, mert a központi kormányzati negyedben szigorú gyülekezési szabályok vannak érvényben.