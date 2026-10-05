Idén is nálunk volt a legnépszerűbb hétvégi program a madármegfigyelés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület;Európai Madármegfigyelő Napok;

2026-10-05 14:05:00 CEST

Hagyományosan október első hétvégéjén rendezik meg az Európai Madármegfigyelő Napokat, ahol hazánk idén is kiválóan szerepelt. Az elmúlt hétvégén mind a rendezvényhelyszíneket, mind a megfigyelők számát tekintve a magyarok voltak a legjobbak.

Idén 28 ország csatlakozott az Európai Madármegfigyelő Napok rendezvénysorozathoz október 3-4-én. Hazánkban az adatgyűjtést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szervezte. Az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen összesen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg a 23 667 résztvevő. Magyarország minden évben jól szerepel az országok közötti játékos versenyben, idén két első és egy harmadik helyezést értünk el, tehát minden kategóriában dobogós helyre kerültünk.

A rendezvényhelyszínek száma Magyarországon 176 volt, és 3807-en vettek részt a megfigyelésben, ezekben a kategóriákban a miénk lett a képzeletbeli aranyérem.

A látott madarak számában Finnország diadalmaskodott 1,6 millió példánnyal, mi harmadikak lettünk, de nincs ok a szomorúságra, a 628 635 észlelés is gyönyörű eredmény.

A három leggyakoribb megfigyelt madárfaj nemzetközi viszonylatban az apácalúd (750 000), a seregély (515 000) és az erdei pinty (428 000) volt, Magyarországon viszont a sorrend: seregély (229 397), daru (58 013), nyári lúd (23 621). A hazai megfigyelők ezek mellett olyan különlegességeket is feljegyeztek, mint a tundralúd, a rozsdástorkú pityer és a kőforgató. Ezek a fajok mind rendszeresen átvonulnak hazánkon, azonban kis létszámban, éppen ezért a madárbarátok számára igazi csemege, ha sikerül őket megpillantaniuk.