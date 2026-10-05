Szoftverhiba bénította meg az F1-es autókat, de az információáramlás is akadozott

Forma-1;Malajzia;szoftver;Bahreini Nagydíj;

2026-10-05 09:53:00 CEST

Ritka káoszt hozott a Forma-1 malajziai visszatérése: a versenyzők még el sem rajtoltak, amikor több autó is elveszítette a gázreakcióját, néhányan pedig kénytelenek voltak megállni a pályán. A rajtot végül megszakították, a mezőny pedig csak jelentős késéssel tudott újra felsorakozni a rajtrácsra.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) később elismerte, egy szoftverhiba okozta a gondot. A 2026-os szabályrendszerben esős körülmények között külön motorprogram szabályozza az elektromos teljesítmény leadását, ám a biztonsági autó mögötti rendkívül lassú felvezető kör és a vizes pálya olyan helyzetet eredményezett, amelyre a rendszer nem volt felkészítve.

Egyes miniszektorokban a szoftver gyakorlatilag blokkolta a gázpedál jelét: a versenyző hiába lépett a pedálra, az utasítás nem jutott el megfelelően a motorvezérléshez. Mivel több autó is érintett volt, gyorsan egyértelművé vált, hogy nem egyedi technikai meghibásodásról van szó. Az FIA mérnökei módosították a programot, feloldva az érintett szakaszokra vonatkozó korlátozásokat, a frissítést azonban minden csapatnak telepítenie kellett az autójára. Ez okozta a jelentős csúszást.

FIA statement following the Bahrain Grand Prix in Malaysia. #FIA #F1 #BahrainGP https://t.co/yzEHH9EBlq — FIA (@fia) October 4, 2026

A történtek technikai háttere így viszonylag gyorsan tisztázódott, a kommunikáció azonban már kevésbé működött gördülékenyen. Wéber Gábor, az M4 Sport kommentátora Facebook-oldalán osztotta meg véleményét, szerinte különösen kínos volt, hogy a nézők a megszakítás alatt gyakorlatilag semmilyen érdemi tájékoztatást nem kaptak arról, mi történik. A korábbi hosszabb megszakításokkal ellentétben sem írásban, sem szóban nem közölték az okokat, a részletek csak a verseny után tartott sajtótájékoztatón és az FIA közleményéből derültek ki.

„A problémát sem az FIA, sem a csapatok nem észlelték a tesztek vagy a rajtrácsra vezető körök során. Az FIA a csapatokkal és a motorgyártókkal közösen teljeskörűen felül fogja vizsgálni a problémát” – állt a közleményben.

Az FIA ráadásul saját szabályát volt kénytelen felülírni. A sportszabályzat szerint a versenyek újraindításakor az autóknak abban a sorrendben kell elhagyniuk a bokszutcát, amelyben a biztonsági autó mögött bementek oda. Több autó azonban addigra már majdnem körhátrányba került. Nikolasz Tombazisz, az FIA együléses részlegének vezetője szerint mivel a történtek nem a csapatok és a versenyzők hibájából adódtak, inkább visszaállították az eredeti sorrendet.

A malajziai eset így technikai és kommunikációs szempontból is kellemetlen helyzetbe hozta az F1-et. Miközben az FIA szakemberei viszonylag gyorsan megtalálták a műszaki megoldást, a nemzetközi közvetítés nem tudta megfelelően elmagyarázni a közönségnek, miért áll a mezőny. A nézők hosszú perceken át jobbára koncepció nélküli élőképeket láthattak érdemi magyarázat nélkül.