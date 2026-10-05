Kiskorú veszélyeztetésének bűntettével gyanúsítják a Győri Diák Röplabda Club elnökét

Győr;röplabda;kiskorú veszélyeztetése;

2026-10-05 12:03:00 CEST

Hét fiatalkorú lány érintett az ügyben, a nyomozás még kezdeti szakaszban van.

Gyanúsítottként hallgatták ki a Győri Diák Röplabda Club elnökét hétrendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntettének elkövetése miatt - írja a 24.hu.

D. István ügyében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közlése szerint a nyomozás még a kezdeti szakaszban tart, ezért további részleteket egyelőre nem adnak. A lap értesülése szerint hét kiskorú lány érintett.

A büntetőeljárás előzménye, hogy több szülő tavaly nyáron segítséget kért a Magyar Röplabda Szövetség elnökétől. Vatai Gabriellának egy ötvenoldalas levélben azt állították, hogy az edző megalázóan bánt egyes fiatal sportolókkal. Egy esetben a szülők beszámolója szerint egy lányt a győri otthonától 337 kilométerre tartott edzőtáborból egyik napról a másikra kirakott, máskor pedig egy korábbi játékost az öltözőből kirángatott, és üvöltözött vele. A levélhez csatolt videó alapján az edző azzal is fenyegette a játékosokat, hogy ha még egyszer odahívják, vagy beszélni mernek korábbi csapattársukkal, őket is kirakja az egyesületből.

Az edző közölte, hogy a Magyar Röplabda Szövetség a korábbi ügyben megfogalmazott 29 „vádpontból” 28-at ejtett, egy sportszakmai kérdésben pedig 2025 novemberében elsőfokú határozat született. D. István ezt megfellebbezte, állítása szerint azonban a jogorvoslatot még nem bírálták el. Azt is közölte, hogy jelenleg sem eltiltás, sem felfüggesztés nincs érvényben vele szemben a munkájával kapcsolatban, és minden vádat elutasít.

A történetet korábban a lap akkori munkatársa, a jelenlegi sportállamtitkár tárta fel. Kálnoki-Kiss Attilát D. István tavaly szeptemberben rágalmazásért feljelentette a cikk miatt. Az edző azt is felidézte, hogy a Magyar Röplabda Szövetség 2026 júniusában továbbította az ügyet feljelentéssel a rendőrségnek.