Szijjártó Péter megjelent a parlamenti nemzetbiztonsági bizottság meghallgatásán

Szijjártó Péter;nemzetbiztonsági bizottság;BYD;

2026-10-05 11:00:00 CEST

A testület a volt külügyminiszter BYD-nél vállalt munkaviszonyának körülményeit és esetleges nemzetbiztonsági kockázatait vizsgálja.

Megjelent hétfő délelőtt a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán a volt külügyminiszter. Szijjártó Péternek a BYD kínai autógyártóval fennálló munkaviszonyának körülményeit és esetleges nemzetbiztonsági kockázatait vizsgálja a testület - írja a Telex.

A vizsgálatot szeptember közepén jelentette be a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. Apáti István akkor azt mondta, a korábbi miniszter és a BYD közötti munkaviszony körülményeit, valamint annak lehetséges nemzetbiztonsági kockázatait kívánják feltárni.

A bizottság tiszás tagja pénteken közölte, hogy október 5-én 10 órára hívták be a volt külügyminisztert. Czakó-Czirbus Pál azt állította, hogy a külügyminisztériumi iratok alapján Szijjártó Péter miniszterként több milliárd forintnyi állami infrastruktúrát „tapsolt ki” a BYD-nek.

A kormányváltás után rövid ideig parlamenti mandátumot is betöltött a korábbi tárcavezető. Szijjártó Péter nyár közepén lemondott képviselői mandátumáról, majd felsővezetőként csatlakozott a BYD-hez. A Nemzetbiztonsági Bizottság mostani meghallgatása zárt ülésen zajlik, ezért annak jegyzőkönyve sem kerülhet majd nyilvánosságra, és a parlament honlapjára sem kerül majd fel.

A volt tárcavezető a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint a testület ülése előtt újságíróknak nyilatkozva azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások bőven az ilyen nagyságrendű beruházások esetében szokásos támogatások keretén belül maradtak. Szijjártó Péter szerint a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg.

A volt miniszter arról is beszélt, az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházásösztönzés.