Szijjártó Péter megjelent a parlamenti nemzetbiztonsági bizottság meghallgatásán

Megjelent hétfő délelőtt a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán a volt külügyminiszter. Szijjártó Péternek a BYD kínai autógyártóval fennálló munkaviszonyának körülményeit és esetleges nemzetbiztonsági kockázatait vizsgálja a testület - írja a Telex.
A vizsgálatot szeptember közepén jelentette be a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. Apáti István akkor azt mondta, a korábbi miniszter és a BYD közötti munkaviszony körülményeit, valamint annak lehetséges nemzetbiztonsági kockázatait kívánják feltárni.
A bizottság tiszás tagja pénteken közölte, hogy október 5-én 10 órára hívták be a volt külügyminisztert. Czakó-Czirbus Pál azt állította, hogy a külügyminisztériumi iratok alapján Szijjártó Péter miniszterként több milliárd forintnyi állami infrastruktúrát „tapsolt ki” a BYD-nek.Szijjártó Péter személyes karrierdöntése, hogy a BYD-nál dolgozik tovább a kínai nagykövet szerintA külügyi államtitkár kivizsgáltatná a parlament nemzetbiztonsági bizottságával Szijjártó Péter döntéseit
A kormányváltás után rövid ideig parlamenti mandátumot is betöltött a korábbi tárcavezető. Szijjártó Péter nyár közepén lemondott képviselői mandátumáról, majd felsővezetőként csatlakozott a BYD-hez. A Nemzetbiztonsági Bizottság mostani meghallgatása zárt ülésen zajlik, ezért annak jegyzőkönyve sem kerülhet majd nyilvánosságra, és a parlament honlapjára sem kerül majd fel.
A volt tárcavezető a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint a testület ülése előtt újságíróknak nyilatkozva azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások bőven az ilyen nagyságrendű beruházások esetében szokásos támogatások keretén belül maradtak. Szijjártó Péter szerint a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg.
A volt miniszter arról is beszélt, az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházásösztönzés.Szijjártó Péter a BYD-hez igazolt, a Tisza-kormány szigorítani akar a szabályokon