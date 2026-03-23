A büntetési tétel akár tíz év is lehet.
Eltűnt csaknem egymilliárd forint, ekkora taotámogatásra pályázott sikeresen a Gödöllői Röplabda Club, ám, amikor le akarta hívni az általa összegyűjtött összeget a számlájáról, a pénz nem volt meg. Hiába nyert jogerősen pereket az egyesület, a mai napig nem jut hozzá az állami forrás jelentős részéhez.
A válogatott röplabdázó jelenleg is az intenzív osztályon van megfigyelésen.
A Nyíregyháza, majd a NIM volt kiváló játékosa életnek 75. évében hunyt el.
A jövő hét folyamán videókonferencia keretében döntik el az érintett klubok, hogy melyikük rendezze a tornát.
A sport kategóriában dr. Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella, a legendás női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya érdemelte ki az idei Prima Primissima díjat.
Az azeri vereség nem csak a nézőkben okozott kellemetlen élményeket.
A hazaiak legeredményesebb játékosa Németh Anett volt 14 ponttal.
A csoportkör túlélése az elvárás a női válogatottal szemben a magyar-lengyel-szlovák-török közös rendezésű kontinenstornán. Ennek eléréséhez kiváló teljesítményre lesz szükség.
Egy jogi kiskapu segíti a komoly TAO-pénzeket felemésztő beruházást, amibe a Váci Egyházmegye is beszáll majd.
A Magyar Röplabda Szövetségnek (MRSZ) óvásra nincs lehetősége, ám az európai konföderációnak írt hivatalos levélében azt kérte, büntessék meg a szerdai Magyarország-Macedónia férfi Európa-bajnoki selejtezőn sorsdöntő pillanatban hibázó játékvezetőket és a kirívó sportszerűtlenséget elkövető ellenfelet.
A magyar női röplabda-válogatott két sima és egy szoros játszmában kikapott a házigazda Perutól a Limában zajló interkontinentális selejtezőben, így nem jutott az elődöntőbe - írja az MTI.
A magyar válogatott 3-0-ra kikapott a házigazda azeri csapattól az első csoportmérkőzésén pénteken a női röplabda Európa-bajnokságon.
Két évvel ezelőtt sikerült továbbjutni a csoportból az Európa-bajnokságon a magyar női röplabdázóknak, akik szeretnék megint elérni ezt az eredményt a ma kezdődő azeri-grúz közös rendezésű tornán.
Idősebb Grózer György lett a Penta Gödöllői RC női röplabdacsapatának vezetőedzője.
Pénteken és szombaton az Érd Arénában rendezik a röplabda Magyar Kupa helyosztóit.
Hosszan tartó súlyos betegség után, január 5-ére virradó éjszaka elhunyt a Veszprém korábbi kiváló röplabdása, Németh Ervin - írja a veol.hu.
A bajnoki címvédő Békéscsaba csapata fennállása során először hódította el a női röplabda Magyar Kupát, ugyanis a pénteki döntőben három - meglepően sima - játszmában legyőzte az elmúlt négy idényben kupagyőztes Vasas együttesét az Érd Arénában.
A magyar röplabdázó, ifj. Grózer György bejelentette, hogy egy ideig biztosan nem szerepel a német válogatottban.
A Kaposvár házigazdaként három játszmában legyőzte a Kecskemétet a női röplabda NB I vasárnapi játéknapján.
Ugyan a németektől elszenvedett 3-0-ás vereséggel nem jutott a legjobb nyolc közé női röplabda-válogatottunk a holland-belga közös rendezésű Európa-bajnokságon, így is óriási bravúrt hajtott végre. A magyar lányok legutóbb 28 éve szerepeltek Eb-n, míg világbajnokságon 1982-ben, olimpián pedig 1980-ban vettek részt. A teljesítménnyel elégedett volt a válogatott másodedzője, Jókay Zoltán is, aki lapunknak nyilatkozott.
Valóságos csoda kellett volna ahhoz, hogy a magyar női röplabda válogatott túljusson a német válogatotton, s bekerüljön a legjobb nyolc közé a Belgium és Hollandia által megrendezett Európa-bajnokságon. Igaz, az is valósággal csodaszámba ment, hogy a kontinensviadalon 28 év után résztvevő magyar csapat továbbjutott a B csoportból, s ezzel Európa 12 legjobb gárdája közé került.
Sorsdöntő mérkőzést vívott a röplabda Európa-bajnokságra 28 év után kijutott magyar női válogatott. A továbbjutáshoz ugyanis nyerniük kellett Jan De Brandt tanítványainak Azerbajdzsán ellen, miután válogatottunk elvesztette az első két meccset a házigazda Belgiummal, illetve Törökországgal szemben. Az azeriek szintén két vereséggel álltak a tabellán.
Többszörösen is drámaian indult a magyar női röplabda-válogatott számára az Európa-bajnokság, melynek Belgium és Hollandia közösen ad otthont. A magyarok esetében már az is óriási siker, hogy ott lehetnek a kontinensviadalon, hiszen 28 év után lehetünk újra jelen.
Győzelemmel folytatta szereplését az Európa Ligában a magyar női röplabda-válogatott, amely vasárnap a grúzokat verte magabiztosan Békéscsabán.
A szeptember 26. és október 4. között sorra kerülő, belga-holland közös rendezésű kontinensviadal tegnapi sorsolásán a magyarok a B jelű négyesbe kerültek, s a legutóbbi Eb-n harmadik, társrendező belgák, valamint a 2011-es kontinensviadalon bronzérmes törökök mellett az Azerbajdzsán-Szlovákia pótselejtezős párharc győztesével kell majd megküzdeniük. A kvartett mérkőzéseit Antwerpenben rendezik majd.