Röplabda Eb: elmaradt az újabb magyar csoda

Valóságos csoda kellett volna ahhoz, hogy a magyar női röplabda válogatott túljusson a német válogatotton, s bekerüljön a legjobb nyolc közé a Belgium és Hollandia által megrendezett Európa-bajnokságon. Igaz, az is valósággal csodaszámba ment, hogy a kontinensviadalon 28 év után résztvevő magyar csapat továbbjutott a B csoportból, s ezzel Európa 12 legjobb gárdája közé került.