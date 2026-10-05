Egy levegővel 108 méter az új mélységi világcsúcs, Törőcsik Zsófia a rekorder

búvárúszás;

2026-10-05 18:45:00 CEST

Saját világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon.

A világbajnok és Világjátékok-győztes magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal győzött az úgynevezett free imersion számban, amely során búváruszony nélkül, kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre. A nOxygen Apnea Club versenyzője eddig 107 méterrel tartotta a világrekordot, amelyet az idén a Fülöp-szigeteken állított fel.

„Nagyon-nagyon örülök, nemcsak magának a világcsúcsnak, hanem annak is, hogy minden összeállt. Működött az egyenlítés, és a merülés során minden úgy történt, ahogy azt a fejemben elképzeltem, és ahogy szerettem volna” – idézte Törőcsik Zsófiát a világcsúcs után sajtócsapata. „Fizikailag eléggé kivett belőlem, de annyit adott mentálisan, hogy most azt érzem, egy picit újjászülettem. Visszakaptam abból az önbizalomból, ami az edzőtáborban megvolt, amikor minden sikerült, és nagyon tiszta fejjel tudtam végigkoncentrálni a merüléseket.

108 méteren már körülbelül 11 bar a nyomás. Abban szinte biztos voltam, hogy fizikailag képes vagyok erre a mélységre. Tudtam, hogy ha sikerül az egyenlítés, és lent leszakítom a cetlit, akkor nincs, ami megállítson, hogy visszajussak a felszínre.”

Törőcsik Zsófiának ez már a második győzelme a limasszoli világbajnokságon, korábban az uszony nélküli kategóriában 78 méterrel győzött. Az összetett pontversenyben is vezető sportoló még a monofin (egyuszonyos) számban is érdekelt a vb-n.