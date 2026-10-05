Kórházba került Karácsony Gergely

kórház;Karácsony Gergely;Baranyi Krisztina;Pikó András;

2026-10-05 15:17:00 CEST

A főpolgármester néhány napig távmunkában dolgozik.

Kisebb otthoni balesetnek nem várt következménye lett egy kórházi kezelés - jelentette be Karácsony Gergely a Facebookon.

A baleset körülményeit a főpolgármester nem részletezte, annyit írt, hogy előreláthatólag pár napig kell távmunkában dolgoznia.

A poszt alá gyors egymásutánban kommentelt Baranyi Krisztina ferencvárosi és Pikó András józsefvárosi polgármesterek. Mindketten jobbulást kívántak a főpolgármesternek, de egyben emlékeztettek is, hogy hátra van még egy vitájuk. A nézeteltérés oka a főváros és a kormány közötti megállapodás, amelynek értelmében elvennék a budapesti kerületektől a parkolásból származó bevételeiket.