Szijjártó Péter azt állítja, a lelkiismerete tiszta, a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában jön a folytatás

Szijjártó Péter;meghallgatás;nemzetbiztonsági bizottság;BYD;

2026-10-05 14:31:00 CEST

Előfordulhat, hogy behívják még egyszer.

Három és fél órán át tartott az a meghallgatás, amelyen Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter számolhatott be a BYD-nál vállalt munkájáról hétfőn a parlament nemzetbiztonsági bizottságának a zárt ülésén. Befelé menet a fideszes politikus nem válaszolt újságírói kérdésekre, csak darált egy kicsit, mondván, vannak nagyon súlyos félreértések, ő 12 külügyminiszteri éve alatt 2305 beruházásról írt alá megállapodást, amelyek szerinte összesen 23 500 milliárd forintot és 182 ezer munkahelyet jelentettek Magyarország számára.

Szijjártó Péter a kínai autóipari óriás külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetői széklének a kedvéért dobbantott a politikából. Kifele jövet nem őt, hanem a Tisza párt politikusát, Czakó Czirbus Pált kapták el néhány szóra, aki elárulta, a fideszes politikus mindenre úgy válaszolt, hogy a lelkiismerete tiszta. – maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminiszter és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez – kommentálta ezt Czakó Czirbus Pál. Mint mondta, meghallgatják még a szakszolgálatok vezetőit és lesz majd egy lezáró szakasz is, ami reményeik szerint egy hónapon belül véget ér. Akkor értelmezik és értékelik a hallottakat és azután tárják majd a nyilvánosság elé azt, amit lehet, előfordulhat, hogy Szijjártó Pétert behívják még egyszer. Az ügyben megszólalt Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára is – idézi a hvg –,, aki azt mondta, „nagyon aggályos”, amit a volt külgazdasági és külügyminiszter a zárt bizottsági ülésen mondott. Szerinte is jönnek még további lépések az ügyben.

A nemzetbiztonsági bizottság szeptember 16-án döntött a Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatos vizsgálat indításáról. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD autóipari vállalatnál fog dolgozni a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként.