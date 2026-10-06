Dróntalálat ért egy török hajót, az orosz-ukrán háború kitörése óta ez volt az eddigi legsúlyosabb incidens a Fekete-tengeren

Dróntalálat érte hétfőn reggel az ukrán Izmajil kikötőből induló, az olaszországi Ravennába tartó Royad Mammadov török gabonaszállító hajót. Ez volt az eddigi legsúlyosabb incidens a Fekete-tenger romániai felségvizei közelében az orosz-ukrán háború kitörése óta.