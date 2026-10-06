Dróntalálat érte hétfőn reggel az ukrán Izmajil kikötőből induló, az olaszországi Ravennába tartó Royad Mammadov török gabonaszállító hajót. Ez volt az eddigi legsúlyosabb incidens a Fekete-tenger romániai felségvizei közelében az orosz-ukrán háború kitörése óta.
Precedenst teremthet az a svéd bírósági döntés, amelynek nyomán Svédország átad Ukrajnának egy az orosz szellemflottához tartozó lefoglalt hajót, annak rakományával együtt.
Az Egyesült Államok közölte, megállapodásokat kötött Ukrajnával és Oroszországgal egy tengeri tűzszünetről, és arról, hogy kidolgozzák az energetikai létesítmények elleni támadások leállításának lépéseit.
Az orosz külügyminiszter ezt Antonio Guterres ENSZ-főtitkárnak mondta meg.
Az orosz provokációk egyre sűrűbbek, egyre merészebbek és egyre veszélyesebbek.
Oroszország közölte, hogy az ukrán kikötőkhöz közeledő hajókat potenciális hadihajóként, a lobogójuk szerinti országokat pedig az ukrán oldalon harcoló hajóként tekint.
A török elnök országának erőfeszítéseit, orosz és ukrán barátaik támogatását, illetve közreműködését emelte ki.
Varsó továbbra is szövetségesének tartja és támogatja Kijevet, jelezte is, hogy hajlandó tárgyalni a háború sújtotta országgal a gabonakérdésről.
Megtört a korábbi emelkedő trend júniusban és 2 százalékot csökkent a magyar gabonafélék együttes ármozgását kifejező Magro Gabonaindex (MGX).Így a hónap végén 10260,29 ponton állt a Magro.humezőgazdasági piactéren.