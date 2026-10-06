Trump megnevezte a Fehér Ház AI-főnökét

Fehér Ház;mesterséges intelligencia;kriptovaluta;

2026-10-06 13:26:00 CEST

Megosztó figurának tartják Jay Claytont, akit Donald Trump MI (mesterséges intelligencia) cárként jelentett be vasárnap. Clayton az amerikai tőzsdefelügyelet vezetőjéből lett nemzeti hírszerzési igazgató, de korábban volt szövetségi ügyész is és most ismét új területre lép. Előzetes infók azt sejtetik, nem híve az MI-fejlesztések lassításának.

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) SEC korábbi elnöke, Jay Clayton látványos karriert futott be azóta, hogy több mint egy évtizeddel ezelőtt még összerúgta a port a kriptoiparral.

Trump elnök jó ideje rendszeresen megemlíti őt találkozóin és kampánykörútján, mert az Amerikát szintén megosztó MI-fejlesztések eljutottak egy olyan pontra, ahol dönteni kell a további irányról és a növekedés tempójáról. A legfrissebb értesülések szerint Clayton elfogadhatja Trump jelölését, hogy a határvédelemhez és az űripari fejlesztésekhez hasonlón egy újabb cárja legyen Amerikának, aki a mesterséges intelligenciáért felel.

Elsőre úgy tűnik, hogy feladatköre határozottan eltér majd attól, amit David Sacks látott el, amikor Trump mellett a Fehér Házban egyszerre volt a kriptovalutákért és a mesterséges intelligenciáért felelős vezető. Az előbbi ugyanis kimaradna a cár portfóliájából.

Clayton az 'AI Force' (Mesterséges Intelligencia Erők) irányításáért felelne, amely a követhetetlen tempóban fejlődő iparág felügyeletét látja el.

Egyelőre azonban nem világos, pontosan mit foglal majd magában a feladat. Trump ugyanis próbálja megfékezni azokat, akik lassítanák az MI-fejlesztéseket a már most beláthatatlan biztonsági kockázatra figyelmeztetve.

Clayton karrierjének nem kevésbé fontos állomása volt, amikor jelenlegi, nemzeti hírszerzési igazgatói pozíciója előtt New York déli körzetének szövetségi ügyészeként dolgozott. Ha most szerepet kap az új technológia pozicionálásának irányításában, az MI-iparág minden bizonnyal visszakutatja, milyen mérleget hagyott maga után a digitális eszközök felügyeleti szabályozásában.

Clayton 2017-ben létrehozta a SEC Kiberegységét („Cyber Unit”), amelynek feladata lett az újonnan kibontakozó szektor felügyelete, és megkezdte az elsődleges tokenkibocsátások (ICO-k), és az iparág egyéb tevékenységeinek ellenőrzését.

Mire Clayton 2020-ban távozott, a hatóság jelentést tett közzé jogérvényesítési tevékenységéről. Eszerint hivatali ideje alatt 57 eljárást indítottak digitális eszközök forgalmazásai során tapasztalt hiányosságok miatt.

Az SEC szerint ezek az ügyek elsősorban annak kapcsán merültek fel, hogy a befektetők a digitális eszközökhöz kapcsolt értékpapírokat megtévesztően használták fel, illetve megsértették az értékpapírtörvények regisztrációs előírásait.

Clayton akkori főnöke, Trump, első fehér házi időszakában és azt követően is szkeptikusan viszonyult a kriptovalutákhoz. A „világ bitcoinjaira” utalva 2021-ben egy interjúban azt mondta: „Szerintem nagyon-nagyon szigorúan kellene szabályozni őket.” Változott azonban hozzáállása, amikor ő is felfedezte a digitális pénzügyi eszközök világát, s maga is – pontosabban családi cége – jelentős befektető lett.

2024-es kampánya során Trump már a kriptovaluták feltétlen támogatójaként állította be magát, és David Sacks kinevezésével ennek a területnek – a kripto- és a mesterséges intelligencia – a Fehér Házban is politikai nyomatékot adott.

A cári poszt most szemmel láthatóan csak az MI-re összpontosít majd. Amikor Trump szeptemberben a Truth Social platformon bejelentette az AI Force létrehozását, azt az első elnöksége alatt létrehozott Űrhaderőhöz (Space Force) hasonlította. Azt mondta, hogy „a közeljövőben” bejelenti az AI (MI) cárt is, akit „magas IQ-jú” emberként jellemzett.

Mielőtt Clayton visszatért volna a közszolgálatba szövetségi ügyészként, több éven át az Apollo Global Management magántőke-befektetési óriáscég igazgatótanácsának tagja volt. A vállalat több milliárd dollárt fordított mesterségesintelligencia- és digitálisinfrastruktúra-projektek finanszírozására.

Clayton a CNBC-nek adott interjúban arról beszélt, hogy az MI-t nemzetbiztonsági kérdésnek tekinti, ugyanakkor elutasította a technológia fejlesztésének leállításáról szóló vitát. „Nem hiszem, hogy bármelyik amerikainak azt kellene gondolnia, hogy ez jó stratégia” – fogalmazott.

Az elnök a vasárnapi bejelentéskor a saját közösségi hálóján, a Truth Social oldalon azt írta: Clayton „azt a Szuper Intelligencia (SI, Super Intelligence) Erők csapatot fogja vezetni, amely biztosítani fogja, hogy Amerika továbbra is a világ vezető ereje maradjon ezen a területen is”.

A gyors bejelentésre azok után került sor, hogy az Anthropic és az OpenAI, de korábban még Elon Musk is figyelmeztette a közvéleményt, hogy 6–12 hónapon belül az MI-ügynökök átvehetik az ellenőrzést a teljes internet felett, illetve be nem látható veszélybe sodorhatják az emberiséget a rohamtempóban haladó fejlesztések – 10 éven belül. Miután dominálni kezdett a felfogás, Trump gyorsan összetrombitálta egy Fehér Ház-i ebédre a legnagyobb techóriások vezetőit, hogy lebeszélje őket a lassításról, mert szerinte aki ezen a téren lemarad, az mindenről lemarad a világban, és Kína nem utasíthatja maga mögé az Egyesült Államokat. David Sacks is csatlakozott a kockázatokat mérlegelő mérsékeltek csoportjához, ő nem mellesleg – érzékelve Trump irányváltását – lemondott március végén Fehér Ház-i tudományos tanácsadói posztjáról.