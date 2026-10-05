Magyar Péter reagált a norvég közmédiát és a Partizánt érintő, sajtószabadsággal kapcsolatos aggályokra

média;sajtószabadság;Magyar Péter;

2026-10-05 16:26:00 CEST

A kormányfő ismét tagadta, hogy leegyeztetett interjúja lett volna a norvég közszolgálati adóval, a Partizán parlamenti forgatásának akadályozásával pedig nem ért egyet.

Néhány szóban a sajtószabadságról és a korrektségről. Vagy annak hiányáról - kezdte üzenetét Magyar Péter a Facebookon, reagálva a közelmúltban felmerült aggályokra a sajtóval való bánásmód terén.

„Mindenki emlékezhet, hogy a Tisza sok fontos vállalása közül az egyik a sajtó szabadságának biztosítása, és a közmédia függetlenségének megteremtése volt. Igyekeztünk ezt ellenzékben is támogatni és kormányon is dolgozunk ezért” - írta a miniszterelnök. Úgy folytatta, sem ellenzékben, sem kormányon nem várták el, hogy valaki ne kritizálja őket, hiszen a sajtónak ez a feladata. Mint közölte, mind ellenzékben, mind kormányon igyekezett és igyekszik a lehető legtöbb interjúigényt kielégíteni és a lehető legtöbb kérdést megválaszolni.

„Most mégis szeretnék valamit kérni. Nem a propagandistáktól. A sajtótól. Ha bármiről írnak, előtte legalább kérdezzenek! Akár a kormánytól, akár a Tiszától, akár tőlem” - írta Magyar Péter, példaként felhozva a norvég közmédia ügyét. Mint fogalmazott, nem tartja korrektnek, hogy az egész magyar sajtóban megjelent a norvég köztelevízió állítása, miszerint lemondta a velük leegyeztetett interjúját, és hogy ezek után a norvég riporterrel is helytelenül bántak. Mindez ugyanis a miniszterelnök szerint nem igaz. „Nem volt előre fixen leegyeztetett interjú, és nem bánt velük senki udvariatlanul. Mindez kiderült volna, ha a sajtó kérdez, mielőtt kritika nélkül lehozzák a norvég közmédia állítását” - közölte a miniszterelnök.

Majd legfrissebb példaként reagált a Partizánnal történtekre is, miszerint egy szabályra hivatkozva az eddigiektől eltérően nem engedték be őket a Parlamentbe forgatni. Magyar Péter azt írta, valamiért ezt több sajtóorgánum is hozzá köti, miközben neki nincs is ráhatása erre, az Országgyűlés külön hatalmi ág, ráadásul személy szerint nem is értett egyet a döntéssel.

„Rendszeresen előfordul, hogy úgy hoznak le súlyos kritikát a képviselőinkről, vagy vádolják őket bűncselekmény elkövetésével valakinek az állítása alapján, hogy az érintett képviselőnket, vagy a frakciónkat meg se kérdezik” - közölte a kormányfő, majd zárásképp azt kérte: „Nem kritikátlanságot várunk. Nem támogatást. Csupán korrektséget és az alapvető sajtóetikai szabályok betartását. Köszönjük!”