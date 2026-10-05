A norvég közmédia szerint lemondták a Magyar Péterrel egyeztetett interjút, a kormányfő tagad

interjú;Norvégia;külföldi sajtó;Magyar Péter;

2026-10-05 08:09:00 CEST

A riporterek azt írták, enyhe sokk alatt próbálták megérteni a történteket.

A norvég közmédia, az NRK szerint hónapokon át egyeztettek egy július végi budapesti interjúról a miniszterelnökkel, amely végül már akkor maradt el, amikor a norvég közmédia stábja az Országházban volt - írja a 444.

Magyar Péter sajtófőnöke az utolsó pillanatban telefonon közölte a norvégokkal, hogy nem lesz beszélgetés, és azt sem tudták garantálni nekik, hogy egy sajtótájékoztatón kérdezhetnek. A Miniszterelnökség ugyanakkor tagadta, hogy előre egyeztetett interjú lett volna.

A stáb ezután más kormánytagokkal próbált interjút szervezni. Beszámolójuk szerint a Miniszterelnökségen azt közölték velük, hogy ha tovább zaklatják telefonokkal a kormány tagjait, a norvég közmédia soha nem fog interjút kapni Magyarországon. Később a parlamenti ülésterem felé tartó miniszterelnököt is megpróbálták megszólítani. Magyar Péter nem állt meg nekik, távozáskor pedig az őrség arra szólította fel a stábot, hogy törölje a miniszterelnöki iroda előtti vörös szőnyegről készített néhány másodperces felvételt.

A riporterek azt írták, enyhe sokk alatt próbálták megérteni a történteket, és azt, hogy valóban az a politikus utasítja-e el így a sajtót, aki a választási győzelme után szabadabb médiát ígért. Végül a korábbi EU-miniszterrel, Bóka Jánossal tudtak interjút készíteni. „Nyugtalan érzéssel repülök haza: nem minden úgy van, ahogy lennie kellene, ha Magyarország legbefolyásosabb embere nem akar válaszolni a kritikus kérdésekre” - írta egyikük.

Az NRK felidézte, hogy a 2024-es EP-kampány idején még gond nélkül készített interjút Magyar Péterrel. A norvég közmédia arra számított, hogy a kormányváltással a sajtóhoz való viszony is változik, miután Orbán Viktor idején az interjúkéréseikre általában nem kaptak választ.

„Megkérdeztem a sajtóosztályunkat. Konkrétan nem igaz” - jelentette ki a cikk alatti kommentmezőben a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, nem lett semmilyen interjú leegyeztetve. „Ti ezt a mesét elhiszitek? Hetente több interjút adok a külföldi sajtónak….” - fűzte hozzá egy másik hozzászólásban.