Windisch László levélben fordul Baka Andráshoz, amiért Magyar Péter támadja az Állami Számvevőszéket

Baka András;Állami Számvevőszék;Windisch László;Magyar Péter;

2026-10-05 20:13:00 CEST

Az ÁSZ elnöke az államfőt a kormányfő megregulázására kéri.

Baka András köztársasági elnökhöz fordult levélben Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, mert szerinte Magyar Péter miniszterelnök hamis vádakat fogalmazott meg a testület irányába. Az ÁSZ-elnök - aki amúgy civilben Magyar Péter exfeleségével, Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel van párkapcsolatban - azt kérte az államfőtől, lépjen fel azért, hogy a végrehajtó hatalom tiszteletben tartsa a független intézmények autonómiáját.

„Az elmúlt hetekben Magyar Péter miniszterelnök úr sajtónyilatkozataiban és közösségi média bejegyzéseiben ismételten, éles, valótlan kritikával illette az Állami Számvevőszéket és annak vezetését. Azt állította, hogy az ÁSZ asszisztál a tiltott pártfinanszírozási botrányokhoz, valamint az MNB-alapítványok kifosztásához. Ezek a vádak teljességgel megalapozatlanok, egyértelmű céljuk az ÁSZ hitelességének és társadalmi megítélésének aláásása” - írta levelében Windisch László.

Az ÁSZ elnöke emlékeztetett, hogy az MNB alapítványainak ügyét éppen az Állami Számvevőszék tárta fel, hivatalba lépését követően - írja Windisch - azonnal megkezdték a vizsgálatot, ennek eredményeképp már 2025 januárjában feljelentést tettek.

A kampányfinanszírozásokról szólva Windisch László azt írta, hogy a vizsgálatokra a törvényi előírásoknak és az ÁSZ alkotmányos szerepének megfelelően a választások után kerül sor, és egy év áll rendelkezésükre. A vizsgálatnak az NKA-ügy is tárgyát képezi, és jelenleg is rendben, a jogszabályoknak megfelelően zajlik - jelezte az ÁSZ elnöke, hozzátéve, a testület részéről semmiféle mulasztás nem történhetett.

„Egy működő jogállamban természetes és elvárható, hogy az eredményhirdetéssel megvárjuk a vizsgálat hivatalos lefolytatását. Az ÁSZ így fog eljárni most is, a vizsgálatról - annak lefolytatását követően - a törvénynek megfelelően jelentés készül majd és azt - szintén a jogszabálynak megfelelően - nyilvánosságra hozzuk” - ígérte Windisch László.

Az ÁSZ-elnök szerint Magyar Péter támadásai túlmutatnak a mindenkori kormány és egy ellenőrző szerv közötti természetes feszültségen, s szerinte a jogállamiságot súlyosan sértő jelenség, hogy a miniszterelnök rendszeresen a közösségi médián keresztül próbál nyomást gyakorolni különböző független intézményekre. Windisch elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormányfő folyamatban lévő, le nem zárt eljárásokban „nagy nyilvánosság előtt eredményt és ítéletet hirdet.”

Mint írta, mindez sérti az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerét, s ha a végrehajtó hatalom folyamatosan megkérdőjelezi a függetlenségüket, a jogi eljárásokat pedig közösségi médiás kommunikációval helyettesíti, az veszélybe sodorja az egész alkotmányos rendszert.

Mindezek miatt Windisch László arra kérte Baka Andrást, hogy gyakorolja alkotmányos jogköreit és érvényesítse tekintélyét, „annak érdekében, hogy a végrehajtó hatalom tartsa tiszteletben a tőle független intézmények autonómiáját, és ne veszélyeztesse Magyarország demokratikus intézményrendszerének befolyásmentes működését.”