Marco Rossi: Szerencsések voltunk, Ukrajna győzelmet érdemelt volna

Magyarország;labdarúgás;Ukrajna;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;Nemzetek Ligája;

2026-10-06 07:56:00 CEST

A szövetségi kapitány megjegyezte, Budapesten pont fordítva történt, akkor mi voltunk jobbak, mégis az ellenfél nyert.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint ahogy Budapesten a magyar labdarúgó-válogatott, úgy ezúttal az ukrán csapat érdemelt volna győzelmet.

– Ma szerencsések voltunk, ugyanis Ukrajna győzelmet érdemelt volna. De gyorsan tegyük hozzá, Budapesten pedig pont fordítva történt, akkor mi voltunk jobbak, mégis az ellenfél nyert – nyilatkozott önkritikusan az olasz szakvezető. – Az első meccs után – folytatta –

nem számítottunk arra, hogy a negyedik forduló végén hét pontunk lesz, főleg, hogy az első három körben egyáltalán nem voltunk szerencsések.

A 62 éves tréner szerint most az a legfontosabb, hogy gratuláljanak Szoboszlai Dominiknak, Schäfer Andrásnak és Willi Orbánnak, mert bár „mindenki mindent kitett a pályára”, de ez a három játékos nemcsak szinte végigjátszotta mind a négy találkozót, hanem olyan elkötelezettséget mutatott a válogatott iránt, mint senki más. Megjegyezte, az RB Leipzig védőjének játéka ezúttal ráadásul erősen kérdéses volt hátfájdalmai miatt.

– A mostani négy összecsapás alapján megtaláltuk Orbán párját a védelem közepén. Csinger szerintem meccsről meccsre jobb és határozottabb volt. Persze lehetett volna Markgráf Ákos is, aki lehetőséget kap, de ő a jelenlegi rendszerben inkább bal oldali védő lehetne, vagy háromvédős rendszerben kaphatna szerepet – dicsérte Rossi a Groningen győztes gólt szerző légiósát.

A szakvezető elárulta, Csányi Sándor a mostani siker után meglátogatta a csapatot az öltözőben. Ennek kapcsán kifejtette, az elmúlt 14 találkozón mindössze három vereséget szenvedett a válogatott, azonban ebből egyetlen egy, az írek elleni kudarc megváltoztatta egyesek véleményét a csapatról és személy szerint róla. Ezért is hálás a magyar szövetség elnökének, aki kitartott az együttes mellett.

– Sallai Roland szinte biztosan felépül a novemberi mérkőzésekre, Varga Barnabásban nem vagyok biztos, az súlyosabb sérülés

– tekintett előre Rossi, aki viccesen megjegyezte, a jövőben nyugodtabb lesz, mert ennek a nehéz periódusnak a hatására már nem olvas közösségi médiát.

– Az első félidőben teljes egészében kontrolláltuk a meccset, remek intenzitással futballoztunk, csak nem tudtunk vezetést szerezni. A második félidőben is ugyanezt próbáltuk folytatni, de akkor már nem voltunk képesek fenntartani ezt a lendületet. Talán a sok hiányzó miatt nem voltunk elég tapasztaltak ahhoz, hogy megnyerjünk ezt a találkozót, mert részben taktikai éretlenségből fakadt a magyarok második gólja. Ennek ellenére vereséget semmiképpen sem érdemeltünk – értékelt Andrea Maldera, az ukránok olasz szakvezetője.

A második helyen álló magyarok a november 14-i ötödik fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisziben.