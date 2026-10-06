Donald Trump jóváhagyta egy katonai törvényszék által halálra ítélt tömeggyilkos kivégzését

kivégzés;Egyesült Államok;tömeggyilkosság;Texas;halálos ítélet;Donald Trump;

2026-10-06 08:46:00 CEST

Nidal Malik Hasan 2009-ben fegyvertelen amerikai katonákra nyitott tüzet a texasi Fort Hood katonai bázison.

Jóváhagyta az amerikai elnök, hogy kivégezzék a texasi Fort Hood katonai bázison 2009-ben végrehajtott tömeggyilkosság elkövetőjét, akit katonai törvényszék ítélt halálra.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter javasolta, Donald Trump elnök pedig jóváhagyta, hogy végrehajtsák a golyó általi halálos ítéletet Nidal Malik Hasanon, azon a dzsihadista terroristán, aki

fegyvertelen amerikai katonákra nyitott tüzet, és megölt 13 embert, 32-t pedig megsebesített.

A támadó Allah Akbar! felkiáltással lőtt rá bajtársaira. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője az X-en közölte, hogy a minisztérium később jelöli ki a kivégzés helyét és időpontját.

Nidal Malik Hasan az amerikai hadsereg egyik pszichiátere volt.

Tettét azzal indokolta: így akarta megakadályozni, hogy a katonák Afganisztánba kerüljenek, ahol muszlimokat ölnének meg.

A bíróság előtt szinte alig védekezett, az esküdtszék előtt kijelentette: a bizonyítékok alapján látható, hogy ő volt a lövöldöző. Saját magát olyan katonának írta le, aki „oldalt váltott”.

A Fort Hood-i ámokfutás volt a legtöbb halálos áldozattal járó tömeggyilkosság, amelyet amerikai támaszponton valaha is elkövettek.

Az amerikai katonai igazságszolgáltatásban rendkívül ritka a halálbüntetés, a hadseregben 1961 óta nem hajtottak végre kivégzést. Hasannal együtt jelenleg négy elítélt van halálsoron. Legutóbb George W. Bush egykori elnök engedélyezte 2008-ban egy katonai törvényszék által halálra ítélt katona, Ronald Gray kivégzését, de azt azóta sem hajtották végre.