Az ukránok ugyanazt mondják, mint Marco Rossi: nem érdemelték meg a vereséget

„Biztos vagyok benne, hogy nem érdemeltük meg ezt a vereséget” – mondta Andrea Maldera, az ukrán válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés után. Szerinte csapata jól kezdett, a magyaroknak az első félidőben kapura lövésük sem volt, ám a döntő pillanatokat nem tudták megfelelően kezelni. Az ukránok a 83. percben Jaremcsuk góljával egyenlítettek, ám két perccel később Csinger Márk ismét vezetéshez juttatta a magyarokat. A kapitány szerint éppen ekkor hiányzott a csapatból az a tapasztalat és vezér, amely segíthetett volna átvészelni a kritikus perceket.
Hasonlóan látta a mérkőzést Ilja Krupski, az ukrán válogatott védője is. „Nem igazságos az eredmény, mert jól játszottunk és jól támadtunk, csak nem volt szerencsénk” – értékelt, ugyanakkor hozzátette: bizonyos helyzetekben nem futottak vissza megfelelően, és nem játszották végig kellő koncentrációval az akciókat.
Marco Rossi lényegében ugyanezt mondta, a magyar válogatott szövetségi kapitánya sem próbálta szépíteni a történteket: kijelentette, ezúttal Ukrajna érdemelt volna győzelmet, a magyar csapat pedig szerencsés volt. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a budapesti első mérkőzésen éppen fordított volt a helyzet: akkor a magyarok játszottak jobban, mégis Ukrajna nyert 1–0-ra.