Robbanásközelire nőtt a feszültség a Fekete-tengeren, egyre kritikusabbá válik a háborús eszkaláció

Bulgária;hajózás;Fekete-tenger;dróntámadások;

2026-10-06 13:37:00 CEST

Miközben a világ elsősorban a Perzsa-öbölre és a Vörös-tengerre figyel a globális kereskedelmet és üzemanyagellátást fejre állító Hormuzi- és Báb el-Mandeb szoros lezárása miatt, a Fekete-tengeren egyre kritikusabbá válik a háborús eszkaláció. Kedden a bolgár, hétfőn a román felségvizek közvetlen közelében ért halálos dróntalálat kereskedelmi, civil hajókat.

Egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott a Fekete-tengeren Két nap alatt kétszer történt súlyos dróntámadás a Fekete-tengeren kereskedelmi hajók ellen. Kedden délelőtt még folyt a nagyszabású mentőakció Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében a Szent Atanász-foktól és Byala városától keletre, ahol kedden reggel dróntámadás ért két kereskedelmi hajót. Bolgár sajtójelentések szerint a togói zászló alatt hajózó Alfa Watan és a palaui zászló alatt hajózó Able teherhajókat érte pusztító csapás.

A mentőakciót a bolgár hatóság irányítja, a románok segítenek.

Roumen Nikolov, a várnai Tengerészeti Mentőműveletek Koordinációs Központja igazgatójának a bolgár közmédiának adott tájékoztatása szerint a togói zászló alatti hajó súlyos szerkezeti károkat szenvedett és elsüllyedt a bolgár partoktól keletre, legénysége eltűnt egyelőre, a másik hajó 18 fős legénységét kimentették.

Egyelőre nem tudni, ki a támadás felelőse, a szófiai kormány vészhelyzeti ülésre ült össze, de még sajtónyilatkozatot nem adtak ki. Ez az első támadás Bulgária gazdasági övezetében és egyértelműen része annak az összehangolt dróntámadás sorozatnak, amely az utóbbi időben a térségbeli kereskedelmi, azaz civil hajókat célozza.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy hétfőn a román felségvizek mellett, az OMV Petrom által üzemeltetett Pescăruş tengeri platform közelében érte végzetes, két halálos áldozatot is követelő dróntámadás a Royad Mammadov török gabonaszállító hajót. A török hajó is kigyulladt és elsüllyedt.

Hivatalos közlés még nem történt a két becsapódott drón eredetéről, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már hétfőn este a közösségi médiában megjelent posztjában azt állította, orosz drónok süllyesztették el a román partok közelében semleges vizeken tartózkodó ukrán kukoricát szállító török hajót.

Az ukrán elnök számolt be arról is, hogy a török hajó legénysége azeri és indiai állampolgárokból állt, a két halálos áldozat egyike pedig a hajó azeri kapitánya volt.

Az India Today már az incidensről szóló beszámoló címében is orosz dróntalálatról írt. Az indiai portál megjegyezte:

Oroszország nem reagált azonnal Zelenszkij beszámolójára, de az orosz védelmi minisztérium egy korábbi napi (hétfői) jelentése szerint az orosz erők két teherhajót támadtak meg.

Az India Today külön kitért arra, hogy a fekete-tengeri hajózás egyre növekvő kockázatnak van kitéve és az indiai tengerészek is az orosz-ukrán háború kereszttüzébe kerültek, nem a hétfői támadás volt az első, amely indiai halálos áldozatokat követelt.

Az elmúlt hónapokban több incidens is történt indiai tengerészekkel a Fekete-tengeren. Júliusban négy indiai tengerész vesztette életét, amikor az MV Golden Leo nevű teherhajót orosz rakétatámadás érte, miközben elhagyta az ukrán Odessza kikötőjét. Napokkal korábban egy indiai tengerész halt meg, amikor az MV Omorfi nevű hajót megtámadták, miközben az orosz felségvizeken haladt át.

Ugyancsak júliusban egy másik kereskedelmi hajót, az MV AGN Ragnart is megtámadták az odesszai kikötőben, amelynek fedélzetén négy indiai tartózkodott.

De a teljes fekete-tengeri hajózás veszélybe került, épp akkor, amikor a Hormuzi-szoros és a Báb el-Mandeb szoros körüli harcok és blokádok eleve ellehetlenítik a világkereskedelmet és üzemanyagellátást.

Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója többször is átterjedt a régió körüli vizekre és légtérre, de ennyire fokozottan mint most, még soha. A polgári rakományt szállító hajók azonban a kényszerhelyzetben vannak, a rakéták, drónok és tengeri aknák jelentette kockázatok ellenére is továbbra is használják a területet.

A térség leginkább célkeresztbe került állama Románia, amelynek fokozottan szembesülnie kellett a háború szélesebb körű következményeivel. A NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb tagállamaként Románia 614 kilométer hosszú szárazföldi határon osztozik Ukrajnával, amelynek legfontosabb dunai kikötői szinte karnyújtásnyira vannak a román területtől, legnagyobb és legfontosabb tengeri kereskedelmi csomópontja, amely a konténer- és gabonaexport jelentős részét bonyolítja, Odessza is viszonylag közel, az onnan kihajózók pedig leginkább a román vizeken vagy azok közelében haladnak el. E földrajzi közelség folytán az orosz invázió kezdete óta orosz drónok több alkalommal is behatoltak a román légtérbe, becsapódtak román lakott területre is, tengeri aknák sodródtak a román partokra és felségvizekre.

Ezek a tengeri aknák folyamatos veszélyt jelentenek a Fekete-tenger kereskedelmi hajózás által használt területein mindenhol. A nyár óta rendszeressé váló, összehangolt orosz dróntámadások pedig valóságos puskaporos hordóvá tették a Fekete-tengert.