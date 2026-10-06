Magyar Péter kezdeményezte, hogy a Tisza-frakció hétfőn tárgyaljon a lelőtt oroszlánnal és kafferbivallyal pózoló Kaprinyák Tibor ügyéről

Hadházy Ákos;Magyar Péter;Tisza Párt;Gajdos László;Kaprinyák Tibor;

2026-10-06 13:08:00 CEST

Tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem – szögezte le a kormányfő.

Magyar Péter kezdeményezi, hogy a pártja, a Tisza parlamenti frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét – erről maga a miniszterelnök számolt be a Facebook-oldalán, és azt üzente: „tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem”.

Nemrég komoly visszhangot kapott, hogy Kaprinyák Tiborról több olyan fotó is fellelhető, melyeken egzotikus állatok teteme mellett pózol, miközben ő az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának az alelnöke. Ezzel kapcsolatban Hadházy Ákos ma reggel kiemelte: „ha a valódi rendszerváltás felé haladunk, akkor lemond erről a tisztségéről. Sőt, akár a közéletből is nyugodtan távozhat. Mivel csak listán jutott be, így helyére automatikusan tiszás képviselő ülne, nem veszélyeztetné a kétharmadot”.

Vasárnap Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról számolt be, több ezer megkeresést kaptott Kaprinyák vadászatainak a fotóiról. „Az állatokkal szembeni minden erőszakot, ahogy az eddigi életemben, most is elítélem. A vadászat továbbra is a lehető legtávolabb áll a lelkemtől. Nem tudnék a szemébe nézni, majd elvenni az életét. Ez a személyes meggyőződésem, és ez soha nem fog változni” – szögezte le.

Kitért arra is, hogy Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő, a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el. „Ez nem a személyével szembeni bármilyen aggály, vagy bármi egyéb dolog miatt, hanem ez egy elvi kérdés. Szerintem ez így is van jól. Ez a helyes álláspont. A tények és a korrektség miatt is köteles vagyok elmondani, hogy ez sem Kaprinyák Tibor, sem más részéről soha fel sem merült”, hangsúlyozta. Hozzátette, a Tisza frakció Kaprinyák Tibort jelölte az Élő Környezet Bizottságba. A képviselők munkájára ráhatással nincs, a bizottság pedig a parlamenti intézményrendszer részeként ellenőrző szerepet tölt be a minisztérium felett.

„A Kormány hivatalos álláspontja világos és egyértelmű. Az állatok jólétéért mindent tőlünk telhetőt meg kell tennünk, a rendelkezésre álló források keretei között. Türelmetlen mindenki. Magamat is idesorolom. Sőt, talán senki sem érzi át nálam jobban, mennyire sürget az idő, amikor az állatok szenvedésének csökkentéséről van szó” – hangsúlyozta a miniszter.