A Magyar Nemzetben megjelent írásait számolta el NKA-támogatásnak Bayer Zsolt

Ukrajna;háború;Bayer Zsolt;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-10-06 12:35:00 CEST

Annak ellenére, hogy az eredeti pályázatban erről nem esett szó, és az időpontok sem stimmelnek.

Közérdekű adatigénylés útján megszerezte a 444 azt a 30 oldalas szakmai beszámolót, amelyet egy 2020-ban elnyert NKA-támogatáshoz nyújtott be Bayer Zsolt. A portál szerint a Fidesz-alapító publicista Magyar Nemzet véleményrovatában megjelent Párhuzamos történelem folytatásos publicisztikái az anyag első kétharmadát, mintegy húsz gépelt oldalt tesznek ki. A maradék tíz oldalon pedig szintén a lapban megjelent tárcanovellákból szerepel több tucat, hol csak címmel, hol teljes terjedelemben.

A cikk felidézi, az NKA Összművészeti Programok Kollégiuma 2020-ban, a Covid évében – amikor a lezárások miatt előadóművészek sora került nehéz helyzetbe – ítélt meg vissza nem térítendő alkotói támogatást Orbán Viktor közeli barátjának „esszékötet megírására”. A pályázatot a hivatalos dokumentumok szerint nem hirdették meg nyilvánosan. A 444 birtokába került bírálati jegyzőkönyv szerint a kollégium akkor 180 millió forinttal gazdálkodhatott a „címzett meghívásos keretből”, 74 millióval az „egyedi keretből”, miközben a nyilvánosan meghirdetett pályázati keret mindössze 2,3 millió forint volt.

Az egyedi keretből ezen az ülésen végül közel 15 millió forintot osztottak ki, Bayer ebből 3 milliót kapott.

Ugyanebből a keretből pályázott többek között Tata önkormányzata – amelynek ügyében végül elhalasztották a döntést – és a Szegedi Szabadtéri Játékok is. Utóbbi 5 millió forintot kapott, vagyis mindössze 2 millióval többet, mint a fideszes publicista.

Bayer eredeti pályázata a trianoni békeszerződés századik évfordulójához kapcsolódott: egy irodalmi arcképcsarnokot tervezett az elcsatolt területeken született magyar írókról és költőkről, köztük Ady Endréről, Wass Albertről, Dsida Jenőről és Zrínyi Miklósról. A pályázatban azzal is érvelt a kötet mellett, hogy az „megjelenés után a közoktatásban is jól hasznosítható lenne”. Ebből azonban végül semmi nem lett.

Bár a támogatási cél módosítására a szerződés szerint nem volt lehetőség,

a szakmai beszámolóból az látszik, hogy végül másról, más formában és más időpontban készült el az, amire Bayer állami támogatást kapott.

A cikk szerint

az eredeti pályázatban szó sincs arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap lényegében a Mediaworks egyik termékének, a Magyar Nemzetnek a tartalomgyártásához járulna hozzá. Márpedig a beszámolóban szereplő írások jelentős része végül a Magyar Nemzetben jelent meg.

az eredetileg vállalt téma is eltűnt. Az irodalmi arcképcsarnok helyett egészen más szövegek kerültek a beszámolóba. A Párhuzamos történelem című sorozat leginkább korabeli híradások forrásmegjelölés nélküli, naplószerű füzére, amelyet Bayer saját, propagandisztikus kommentárjai és kiszólásai – például a „Hát nem fantasztikus?” vagy a „Micsoda szerencse, hogy nem szándékosan történt” – kötnek össze.

a másik szövegcsoportot maga Bayer is tárcanovellákként határozza meg: ezekben Krúdy egyik írói alteregóját, Rezeda Kázmért kölcsönvéve keverednek hazai és külföldi utazások gasztronómiai élményei a szerző személyes gondolataival.

az időpontok sem stimmelnek. A szerződés szerint a támogatott projekt megvalósítási időszaka 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tartott. Ehhez képest a Párhuzamos történelem darabjai csak jóval később, a 2022-es országgyűlési választási kampány egyik legintenzívebb szakaszában, 2022. március 10. és 16. között jelentek meg. A politikailag kevésbé releváns tárcanovellák között is akad olyan, amely a támogatási időszak lezárulta után született.

Ennek – jegyzi meg a portál – azért is van jelentősége, mert a támogatási szerződés szerint ha a kedvezményezett a pénzt részben vagy egészben nem a szerződésben meghatározott célra fordítja, vagy más módon eltér az abban foglaltaktól, a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetnie. Ez azonban nem így történt,

2023. június elsején a Bayer által leadott anyagok az NKA akkori igazgatóságán gond nélkül átcsúsztak.

A Bayer Zsolt pályázata körüli szabálytalanságokat elsőként Molnár Áron színész-aktivista dolgozta fel, aki egy szeptember végi videójában arra is részletesen kitért, hogy a hárommilliós alkotói támogatás összege éppen megegyezett azzal, amit Bayernek egy 2014 óta húzódó, végül meg nem valósult másik pályázata után kellett visszafizetnie. A cikk felidézi, maga Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben lényegében ugyanazzal az érvvel próbálta elütni a pályázatával kapcsolatos felvetéseket, amelyet az azóta az NKA-ügyben letartóztatott Hankó Balázs is használt a pénzosztás védelmében: a művészet megítélése végső soron ízlés dolga.