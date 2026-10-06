Magyar Péter: Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát

Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden délelőtt a Facebook-oldalán. A kormányfő bejegyzésében felidézte, hajnalban dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak.
Mint arról mi is beszámoltunk, a jelentések szerint az egyik hajó, a togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan súlyos szerkezeti károkat szenvedett és azonnal elsüllyedt, a legénység pedig eltűnt. A második, a palaui zászló alatt közlekedő Able fedélzetén a támadás nyomán tűz keletkezett, a hajó 18 fős legénységét – tizenegy török és hét indiai állampolgárt – pedig egy bolgár hajó mentette ki. Két matróz súlyos sebesülésekkel a várnai kórházba került. A túlélők felkutatására repülőgépet és helikoptereket is bevetnek.
Rumen Radev bolgár miniszterelnök teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte a támadást, amelyet a tengerjog nyílt megsértésének nevezett, és kiemelte, hogy az incidens Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt. – A háború eszkalációjának vagyunk tanúi – hangsúlyozta.
Az AFP francia hírügynökség úgy tudja, hogy az egyik hajó délnek tartott és gabonát szállított, a másik rakományáról egyelőre nincs információ. Egyelőre nem közöltek információt arról, honnan indíthatták a drónokat.Dróntámadás miatt süllyedt el egy hajó Bulgária partjainál