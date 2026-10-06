Magyar Péter: Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát

Bulgária;hajók;Fekete-tenger;dróntámadás;Magyar Péter;

2026-10-06 14:05:00 CEST

Kedden hajnalban dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein.

Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden délelőtt a Facebook-oldalán. A kormányfő bejegyzésében felidézte, hajnalban dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak.

Mint arról mi is beszámoltunk, a jelentések szerint az egyik hajó, a togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan súlyos szerkezeti károkat szenvedett és azonnal elsüllyedt, a legénység pedig eltűnt. A második, a palaui zászló alatt közlekedő Able fedélzetén a támadás nyomán tűz keletkezett, a hajó 18 fős legénységét – tizenegy török és hét indiai állampolgárt – pedig egy bolgár hajó mentette ki. Két matróz súlyos sebesülésekkel a várnai kórházba került. A túlélők felkutatására repülőgépet és helikoptereket is bevetnek.

Rumen Radev bolgár miniszterelnök teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte a támadást, amelyet a tengerjog nyílt megsértésének nevezett, és kiemelte, hogy az incidens Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében történt. – A háború eszkalációjának vagyunk tanúi – hangsúlyozta.

Az AFP francia hírügynökség úgy tudja, hogy az egyik hajó délnek tartott és gabonát szállított, a másik rakományáról egyelőre nincs információ. Egyelőre nem közöltek információt arról, honnan indíthatták a drónokat.