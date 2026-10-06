Oroszországban bebörtönzött orosz és ukrán újságírónőké az idei Politkovszkaja-díj

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2026-10-06 15:50:00 CEST

Oroszország által fogva tartott ukrán és orosz újságírónők kapják a 2026-os Politkovszkaja-díjat. A RAW in War nemzetközi emberi jogi civil szervezet minden évben október 7-én, Anna Politkovszkaja orosz oknyomozó újságíró meggyilkolásának évfordulóján adja át a díjat.

A 2026-os Anna Politkovszkaja-díjat olyan ukrán és orosz újságírónőknek ítélték oda, akiket Oroszországban vagy az orosz megszállás alatt álló területeken tartanak fogva – jelentette be a londoni székhelyű nemzetközi civil jogvédő szervezet, a RAW in War (Reach All Women in War – Érjük el az összes, háborúban élő nőt).

„Napjainkban az újságírói hivatás az egyik legveszélyesebb hivatássá vált. Ez aligha meglepő; háború idején ez mindig is így volt. Különösen nagy teher hárul a nőkre, amikor a férfiak toll helyett fegyvert ragadnak” – nyilatkozta az Oroszországban 2022 márciusában, az ukrajnai háború kirobbantása után szinte azonnal felfüggesztett Novaja Gazeta tekintélyes orosz lap emigrációban újjászervezett utódjának, a Novaya Gazeta Europe-nak Szvetlana Gannuskina orosz emberi jogi aktivista. Gannuskina hangsúlyozta, hogy

a jelenleg börtönben lévő ukrán és orosz újságírónőknek odaítélt díj „ismét egyesíti Ukrajna és Oroszország nőit. Ők nem egymás ellen harcoltak; mindannyian a békéért küzdöttek. Mindannyian újságíróként végezték a munkájukat.”

A díj jelölőbizottsága méltatta „azoknak az ukrán és orosz újságírónőknek a bátorságát és tisztességét, akik szabadságukat, sőt életüket is kockáztatták, hogy tudósítsanak a háborúról, és felemeljék szavukat az emberi jogi jogsértések, a háborús bűncselekmények, valamint az újságírók, emberi jogi aktivisták és a háborúellenes hangok elleni fokozódó oroszországi elnyomás ellen”.

A bizottság emellett felszólította az orosz hatóságokat, hogy azonnal és feltétel nélkül engedjék szabadon az összes fogva tartott újságírónőt, és vonják felelősségre azokat, akik kínzásnak és szexuális erőszaknak vetették alá őket a fogságban.

A RAW in War külön kiemelt néhány olyan újságírót, akiket a munkájuk miatt üldöztek, megkínoztak, sőt meg is öltek. Közéjük tartozik Viktorija Roscsina is, aki Mariupol ostromáról és a megszállt területeken civilek ellen elkövetett orosz háborús bűncselekményekről tudósított. 2023 augusztusában vették őrizetbe, és 2024 szeptemberében hunyt el kínzás és rossz bánásmód következtében.

Egy másik, Oroszországban üldözött és megkínzott ukrán újságíró a mariupoli származású, 64 éves Irina Levcsenko. Őt és férjét 2023-ban rabolták el Melitopolban. Fogsága alatt székhez kötözték, fejére zsákot húztak, és áramütéssel kínozták. Szeptember 3-án Levcsenkót kémkedés vádjával 15 év börtönbüntetésre ítélték.

Rajtuk kívül legalább három másik ukrán újságírónő – Anasztaszija Hluhovszka, Irina Danilovics és Jana Szuvorova – raboskodik jelenleg orosz börtönökben, közölte a Novaya Gazeta Europe.

A jelenleg Rigában működő orosz lap szerint legalább 11 orosz újságírónő is rács mögött van, mindnyájan üldöztetésnek és rossz bánásmódnak voltak kitéve az orosz hatóságok részéről.

Közülük a legismertebb Darja Sipacseva orvosi és tudományos újságíró, akit hazaárulás, valamint ukrajnai rokonoknak küldött pénzátutalás miatt ítéltek 12 év börtönre.

Ugyancsak nemzetközi ismertségnek örvend Marija Ponomarenko, az oroszországi Altaj régióból származó újságírónő, akit hosszú börtönbüntetésre ítéltek a mariupoli színház bombázásáról szóló közösségimédia-bejegyzése miatt. Ponomarenkót azonban nem tudták elhallgattatni, a börtönből továbbra is felszólal az ukrajnai háború ellen, és többször kísérelt meg öngyilkosságot.

A szervezők megneveztek több más, továbbra is őrizetben lévő orosz újságírónőt is: Olga Komleva, Antonyina Favorszkaja, Nyika Novak, Vaszilisza Siskina, Alekszandra Alekszandrova, Alla Dongur-ool, Kapitolina Averina, Natalja Lazaricseva és Jelena Matusevszkaja.

A RAW in War jótékonysági és jogvédő szervezetet 2006-ban alapította Marijana Kacarova elismert bolgár jogvédő, újságíró és nemzetközi szakértő, aki az ENSZ első hivatalos oroszországi emberi jogi különleges jelentéstevője 2023 óta.

Feladata az oroszországi emberi jogi helyzet, a politikai elnyomás és a civil társadalom elnémítására irányuló kormányzati lépések független monitorozása és jelentése.

Kacarova több évtizedes tapasztalatot szerzett a háborús övezetekben elkövetett jogsértések kivizsgálásában.

Az Anna Politkovszkaja-díjat a RAW in WAR alapította 2007-ben a Novaja Gazeta újságírója, a 2006. október 7-én meggyilkolt Anna Politkovszkaja emlékére. A díjat évente, a konfliktusövezetekben tevékenykedő női emberijog-védőknek ítélik oda.

A korábbi díjazottak között szerepel többek között Natalja Esztyemirova újságíró és a Memorial emberi jogi központ munkatársa Csecsenföldön; Szvetlana Alekszijevics fehérorosz író; Radhja al-Mutavakel jemeni emberijog-védő.