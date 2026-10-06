Tarr Zoltán: Jövőre már csak az NKA-támogatások 5 százalékáról dönthet közvetlenül a miniszter

támogatások;Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;Hankó Balázs;

2026-10-06 16:26:00 CEST

Hankó Balázs még 20 százalékról dönthetett.

Eddig az NKA felosztható támogatási keretének közel 20 százalékáról közvetlenül a miniszter dönthetett. Ezt 5 százalékra csökkentjük, mert a kulturális közpénzekről elsősorban szakmai testületeknek kell dönteniük, átlátható szabályok alapján - jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy Hankó Balázs letartóztatott volt kulturális és innovációs miniszter 2025 február és 2026 április között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint közpénz sorsáról határozott. A választások közeledtével látványosan felgyorsult a pénzosztás: 2026 első három és fél hónapjában 3,63 milliárd forintot, vagyis az egész évre szánt miniszteri keret több mint 90 százalékát kiosztotta. Ráadásul három támogatási program esetében a korábbi támogatási időszak végét sem várta meg, csaknem 2 milliárd forintról hónapokkal előre döntött.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, a kormány által kiadott keddi közlemény szerint míg 2025-ben Hankó Balázs 139 tételben összesen 1,83 milliárd forintot osztott szét saját hatáskörében, 2026-ban az április 12-ével záruló három és fél hónapban összesen 3,63 milliárd forintról döntött 107 tételben, ezen belül márciusban csaknem 2 milliárd, míg az áprilisi fél hónapban 1,2 milliárd forint sorsáról határozott a tárcavezető.