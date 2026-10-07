Az utolsó pillanatban választottak új elnököt Koszovóban

elnökválasztás;Koszovó;

2026-10-07 08:54:00 CEST

Ezzel sikerült elkerülni az újabb előrehozott parlamenti választást.

Justina Shiroka-Pulát választotta meg Koszovó új elnökének a pristinai parlament kedd éjjel, közvetlenül az alkotmányos határidő lejárta előtt.

A kormánypárt és az ellenzék utolsó pillanatban létrejött megállapodásával sikerült elkerülni az újabb előrehozott parlamenti választást.

A 120 tagú törvényhozásban a titkos szavazáson 81 képviselő támogatta Justina Shiroka-Pulát, eggyel több a megválasztásához szükséges 80-nál.

Ellenjelöltje, a Koszovói Demokrata Párt (PDK) képviselője, Eliza Hoxha volt.

Az elnökválasztási eljárás még október 6-án megkezdődött, az eredményt azonban már éjfél után hirdették ki, egyes jogi szakértők szerint emiatt az eljárás alkotmányossága még vita tárgya lehet.

Az új elnök nem sokkal éjfél után érkezett a parlamentbe, majd letette a hivatali esküt. Első beszédében közölte, hogy minden koszovói állampolgár elnöke kíván lenni, és az ország demokratikus fejlődéséért, euroatlanti irányultságának megerősítéséért, valamint a szövetségesekkel fenntartott kapcsolatokért fog dolgozni.

A megállapodást órákon át tartó politikai alkudozás előzte meg Albin Kurti miniszterelnök, az Önrendelkezés (Vetevendosje) vezetője és Bedri Hamza, az ellenzéki PDK elnöke között.

A PDK ahhoz kötötte az elnökválasztásban való részvételét, hogy a parlament előbb véglegesen fogadja el a hágai székhelyű koszovói különleges bíróságról szóló jogszabály módosítását. Albin Kurti korábban azt szerette volna, ha előbb az államfőt választják meg, később azonban elfogadta az ellenzék feltételét.

A parlament még az elnökválasztás előtt, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül második olvasatban is elfogadta a törvénymódosítást. A változtatások egyebek mellett 15 évben maximálják a különleges bíróság által kiszabható szabadságvesztést, és előírják, hogy a jogerősen elítéltek Koszovóban tölthessék büntetésüket, emellett elnöki kegyelemben is részesülhetnek.

A törvénymódosítást azt követően kezdeményezték, hogy a hágai bíróság szeptemberben háborús bűncselekmények miatt 25 év szabadságvesztésre ítélte Hashim Thaci volt koszovói elnököt és Jakup Krasniqit, 18 évre Kadri Veselit, 13 évre pedig Rexhep Selimit, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) egykori vezetőit. Az ítéletek heves tiltakozásokat váltottak ki Koszovóban. A hétfői pristinai tüntetés összecsapásokba torkollott, a rendőrség könnygázt és vízágyút is bevetett.

A törvénymódosítás elfogadását a parlament épülete előtt összegyűlt tüntetők ünnepléssel fogadták, az éjszakai demonstráció pedig a rendőrség közlése szerint komolyabb incidens nélkül ért véget.

Justina Shiroka-Pula közgazdász, egyetemi tanár, a Koszovói Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke. 2008 és 2011 között energia- és bányaügyi miniszter volt, 2011 és 2014 között pedig a PDK parlamenti képviselőjeként politizált. Jelölését Albin Kurti terjesztette elő, miután a PDK elutasította a korábban felvetett Glauk Konjufca és Feride Rushiti jelölését.

Az alkotmánybíróság október 6-át szabta meg az új államfő megválasztásának végső határidejeként. Ha a parlamentnek nem sikerült volna elnököt választania, Koszovóban ismét előrehozott parlamenti választást kellett volna tartani.