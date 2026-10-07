elnökválasztás;Koszovó;

Justina Shiroka Pula

Az utolsó pillanatban választottak új elnököt Koszovóban

Ezzel sikerült elkerülni az újabb előrehozott parlamenti választást.

Justina Shiroka-Pulát választotta meg Koszovó új elnökének a pristinai parlament kedd éjjel, közvetlenül az alkotmányos határidő lejárta előtt.

A kormánypárt és az ellenzék utolsó pillanatban létrejött megállapodásával sikerült elkerülni az újabb előrehozott parlamenti választást.

A 120 tagú törvényhozásban a titkos szavazáson 81 képviselő támogatta Justina Shiroka-Pulát, eggyel több a megválasztásához szükséges 80-nál.

Ellenjelöltje, a Koszovói Demokrata Párt (PDK) képviselője, Eliza Hoxha volt.

Az elnökválasztási eljárás még október 6-án megkezdődött, az eredményt azonban már éjfél után hirdették ki, egyes jogi szakértők szerint emiatt az eljárás alkotmányossága még vita tárgya lehet.

Az új elnök nem sokkal éjfél után érkezett a parlamentbe, majd letette a hivatali esküt. Első beszédében közölte, hogy minden koszovói állampolgár elnöke kíván lenni, és az ország demokratikus fejlődéséért, euroatlanti irányultságának megerősítéséért, valamint a szövetségesekkel fenntartott kapcsolatokért fog dolgozni.

A megállapodást órákon át tartó politikai alkudozás előzte meg Albin Kurti miniszterelnök, az Önrendelkezés (Vetevendosje) vezetője és Bedri Hamza, az ellenzéki PDK elnöke között.

A PDK ahhoz kötötte az elnökválasztásban való részvételét, hogy a parlament előbb véglegesen fogadja el a hágai székhelyű koszovói különleges bíróságról szóló jogszabály módosítását. Albin Kurti korábban azt szerette volna, ha előbb az államfőt választják meg, később azonban elfogadta az ellenzék feltételét.

A parlament még az elnökválasztás előtt, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül második olvasatban is elfogadta a törvénymódosítást. A változtatások egyebek mellett 15 évben maximálják a különleges bíróság által kiszabható szabadságvesztést, és előírják, hogy a jogerősen elítéltek Koszovóban tölthessék büntetésüket, emellett elnöki kegyelemben is részesülhetnek.

A törvénymódosítást azt követően kezdeményezték, hogy a hágai bíróság szeptemberben háborús bűncselekmények miatt 25 év szabadságvesztésre ítélte Hashim Thaci volt koszovói elnököt és Jakup Krasniqit, 18 évre Kadri Veselit, 13 évre pedig Rexhep Selimit, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) egykori vezetőit. Az ítéletek heves tiltakozásokat váltottak ki Koszovóban. A hétfői pristinai tüntetés összecsapásokba torkollott, a rendőrség könnygázt és vízágyút is bevetett.

A törvénymódosítás elfogadását a parlament épülete előtt összegyűlt tüntetők ünnepléssel fogadták, az éjszakai demonstráció pedig a rendőrség közlése szerint komolyabb incidens nélkül ért véget.

Justina Shiroka-Pula közgazdász, egyetemi tanár, a Koszovói Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke. 2008 és 2011 között energia- és bányaügyi miniszter volt, 2011 és 2014 között pedig a PDK parlamenti képviselőjeként politizált. Jelölését Albin Kurti terjesztette elő, miután a PDK elutasította a korábban felvetett Glauk Konjufca és Feride Rushiti jelölését.

Az alkotmánybíróság október 6-át szabta meg az új államfő megválasztásának végső határidejeként. Ha a parlamentnek nem sikerült volna elnököt választania, Koszovóban ismét előrehozott parlamenti választást kellett volna tartani.

Az Egyesült Államok tárgyal Maszúd Pezeskján iráni elnökkel és Abbász Aragcsi külügyminiszterrel, de az amerikai alelnök szerint nem tudni, ők mekkora befolyással bírnak valójában.