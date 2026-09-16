Döntés Hágában: Hashim Thaci és társai háborús bűnösök

ítélethirdetés;Hashim Thaci;Hágai Nemzetközi Bíróság;háborús bűncselekmények;

2026-09-16 16:32:00 CEST

Több ezren vonultak utcára Pristinában a hágai bíróság ítélete ellen tiltakozva, amely háborús bűnösnek nyilvánította és összesen 81 év börtönbüntetésre ítélte a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) négy egykori magas rangú vezetőjét. Albán politikusok is bírálják a döntést, Belgrád egyelőre hallgat.

A hágai székhelyű Koszovói Különleges Törvényszék háborús bűnök miatt szerda délelőtt első fokon összesen 81 év szabadságvesztésre ítélte a Koszovói Felszabadítási Hadsereg, az UÇK négy egykori vezetőjét. Hashim Thaçi és Jakup Krasniqi 25-25, Kadri Veseli 18, Rexhep Selimi 13 év letöltendő börtönbüntetést kapott.

Amint arról a Népszava is beszámolt, az ügyészség emberiesség elleni bűncselekményekkel és háborús bűnökkel vádolta a volt UÇK vezetőket, többek között üldözéssel, gyilkossággal, kínzással, jogellenes fogva tartással és eltüntetésekkel. A vádlottak a per során tagadták bűnösségüket.

A vád szerint az áldozatok között civilek, politikai ellenfelek, valamint olyan személyek is voltak, akiket az UÇK-val szembeni magatartással vagy a szerb hatóságokkal való együttműködéssel gyanúsítottak.

A vádak az 1998 márciusa és 1999 szeptembere közötti időszakra, a koszovói vonatkoztak, és a feltételezett bűncselekményeket Koszovó több térségében, valamint Észak-Albániában követték el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a háborús bűncselekmények nem csupán a koszovói háború idején – 1998 márciusa és 1999. júniusa között – hanem még azt követően legalább három hónapon át zajlottak.

Az első fokú ítélet szerint a négy vádlott felelős volt civilek és a harcokban részt nem vevő személyek sérelmére elkövetett háborús bűncselekményekért,

385 ember jogellenes vagy önkényes fogva tartásáért, 49 személy ellen elkövetett kegyetlen bánásmódért, 303 ember megkínzásáért, valamint 96 ember meggyilkolásáért állapították meg a felelősségüket.

A bíróság ugyanakkor nem találta bizonyítottnak az emberiesség elleni bűncselekmények vádját, ezek alól mind a négyüket felmentették.

A per 2023 áprilisában kezdődött, több száz tanút hallgattak meg, a bizonyítási eljárás 2025 decemberében zárult le, a záróbeszédeket idén februárban tartották meg. Az ítélethirdetés időpontját már júliusban kitűzték és azzal indokolták a szokatlanul hosszú tanácskozási időt, hogy az ügy rendkívül összetett, a bizonyítási anyag rendkívül terjedelmes.

Többek között ez is reményt adott Koszovóban, ahol a négy vádlottat, köztük az ország korábbi elnökét, ezt megelőzően miniszterelnökét, külügyminiszterét Hashim Thacit, legtöbben nemzeti hősnek, a függetlenségi harc zászlóvivőinek és szimbólumainak tartanak.

Már az ítélethirdetés előtt, szombaton Pristinában több tízezren vonultak utcára. Az ún. Szabadságmenet albán és UCK-zászlókkal vonuló résztvevő azt követelték, hogy a négy vádlottat, „a nép nevében” nyilvánítsák ártatlannak. Hágában is szerveztek támogatói gyűléseket.

Pristinán óriáskivetítő mutatta az ítélethirdetésig hátralévő időt, magát az ítélethirdetést is kivetítőn közvetítették, több ezer ember követte azt lélegzetvisszafojtva.

Az ítélethirdetést a kivetítőn követő pristinaiak felháborodva fogadták a hágai döntést. „A Szabadságnak neve van”, „A Szabadságot nem lehet bezárni” hirdetik a koszovói fővárosban tiltakozó tömegek.

Glauk Konjufca koszovói külügyminiszter szomorú, borzalmas és igazságtalan, meg nem érdemelt döntésnek nevezte a hágai első fokú ítéletet. A pristinai diplomáciai vezető a közhangulatot tükrözte azzal, hogy nem a négy volt vezetőre, hanem gyakorlatilag az országra kiszabott ítéletként beszélt róla. „Ez egy szörnyű ítélet Koszovóra és a mi felszabadító harcunkra nézve”, fogalmazott a külügyminiszter.

Koszovó ideiglenes elnöke, Albulena Haxhiu, emlékeztetett arra, hogy az ítéletek még nem jogerősek, és fellebbezés mellett szállt síkra.

„A mai nap hozott ítélet és a Hashim Thaci, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi és Rexhep Selimi ellen kiszabott büntetések súlyos csapást jelentenek családjaik számára, mélyen megrázó hír a Koszovói Köztársaság számára, és súlyos pillanat az albán nemzet számára, bárhol is legyenek” – mondta Haxhiu, aki egyben a koszovói parlament elnöke is.

Egy közleményében a Hashim Thaci által alapított Koszovói Demokrata Párt (PDK) ellenzéki párt azt állította, hogy a hágai ítélet „hamis” bizonyítékokon alapul. „Számunkra ez az ítélet nagy igazságtalanság, mert olyan állításokon és anyagokon alapul, amelyeket mi hamisnak tartunk, és amelyeket az évek során a szerb állami apparátus és propaganda tartott fenn annak érdekében, hogy a Koszovói Felszabadítási Hadsereg igazságos háborúját bűnösnek állítsák be” – áll a közleményben.

A közösségi médiában közzétett bejegyzésében Ramush Haradinaj, Koszovó volt miniszterelnöke és az UCK egykori parancsnoka, aki jelenleg a Koszovó Jövőjéért Szövetség (AAK) ellenzéki párt vezetője, kijelentette, hogy az ítélet „elfogadhatatlan és igazságtalan”, és felszólította a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat.

Megszólalt és hasonlóan reagált Edi Rama albán miniszterelnök is, aki egy szögesdrót képpel kísért bejegyzésében „abszurdnak” minősítette a hágai döntést.

Az EFE spanyol hírügynökségnek nyilatkozó egyik pristinai tüntető azt mondta: ma a bíróság Szerbiának és Oroszországnak adott igazat. Remélem lesz fellebbezés és orvosolni fogják ezt a döntést.

Fellebbezés lesz, ezt jelezte a védelem is, de az eddigi háborús bűnök tapasztalatai alapján gyakorlatilag kizárható a felmentés.

A belgrádi szerb vezetés egyelőre nem nyilatkozott az ítélet kapcsán.

A koszovói háború emlékezete közel két évtized távlatából is erősen megosztja a térséget, a koszovói és albán emlékezet csak a függetlenségi háborúra emlékszik annak borzlamai nélkül és hősöknek tekinti a borzalmakat elkövető UÇK vezetőit, Szerbiában és a szerb áldozatok hozzátartozói körében régóta követeltek felelősségre vonást az UÇK által elkövetett bűncselekmények miatt, miközben saját háborús bűnöseiket ők is nemzeti hősként tisztelik, amint azt a srebrenicai mészaáros Ratko Mladić közelmúltbeli temetése is mutatta.