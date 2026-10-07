Vizsgálja a NAIH, jogszerű-e az okosórás házi őrizeti rendszer adatkezelése

házi őrizet;NAIH;okosóra;

2026-10-07 08:55:00 CEST

Egy bejelentés szerint ugyanis fennáll a veszély, hogy illetéktelen kezekbe kerülhetnek szenzitív adatok.

Vizsgálatot indított a Péterfalvi Attila vezette Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) „a nyomkövetésen alapuló elektronikus házi őrizeti rendszer alkalmazásával történő adatkezelés jogszerűsége tárgyában” – tudta meg a HVG. A cikk szerint a NAIH azt derítené ki, hogy a tavaly nyáron az elektronikus lábbilincseket leváltó új, okosórás nyomkövető rendszer adatkezelése és adatbiztonsága megfelelő-e.

A portál birtokába került, a vizsgálat elrendeléséről szóló, szeptember 28-i NAIH-levél egy bejelentés nyomán íródott. A bejelentés – amelyet a korábbi rendszert szállító cég képviselője tett – azt vetette fel, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság által jelenleg működtetett, nyomkövetésen alapuló elektronikus házi őrizeti rendszerrel (EHÖR) összefüggő adatkezelés nem biztos, hogy jogszerűen folyik. A bejelentő szerint a kínai gyártmányú okosórákon alapuló rendszer kommunikációja titkosítás nélkül működik, a rendszer információbiztonsága pedig se nem korszerű, se nem felel meg a hazai jogszabályi előírásoknak. A bejelentő szakmai álláspontja, hogy

a rendszer bevezetése óta fennáll az a valós veszély, hogy szenzitív adatok – azok hibás kezelése miatt – illetéktelen kezekbe kerülnek, ezért sürgetett vizsgálatot.

Az adatvédelmi hatóság a bejelentés alapján indokoltnak látta, hogy hivatalból hatósági vizsgálatot indítson.

A HVG iparági értesülései szerint súlyos, adatvédelmi és jogi problémát felvető aggály merült fel a rendszernél:

az egyik, hogy az okosórás rendszer valamilyen felhőben – vagy abban is – működik, a felhőalapú adattárolás során pedig a nyomkövetőt használók adatai kijutnak az országból – éppen ezért ez a magyar szabályozás szerint nem megengedett.

tisztázandó kérdés, hogy a rendszer titkosított adattovábbítást végez-e. A régi rendszerrel szemben ugyanis követelmény volt, hogy a nyomkövetők és a szerver közötti adatáramlás titkosított legyen, ami a kezelt szenzitív személyes adatok miatt fontos. A kínai okosórák viszont a bejelentő szerint nem is támogatják a titkosítást, így illetéktelenek számára hozzáférhetővé válhatnak a továbbított személyes adatok.

A HVG felidézi, a rendőrség korábbi partnere régóta üzemeltette panaszmentesen a régi, lábbilincses rendszert, amikor 2023-ban nyílt közbeszerzésen elnyert a feladatra egy 2029-ig szóló, 27 milliárdos keretszerződést, ám az ORFK ezt nem hívta le. Ehelyett egy alternatív rendszerre szerződött titokban mással, ez üzemel most. A régi partner megkerülése miatt nyomozás is folyik. A rendőrség még az új partner nevét sem akarta elárulni, de a portál kiderítette, hogy arról az NT Sys Kft.-ről van szó, amely a déli határzár érzékelő- és megfigyelőeszközeit szervizeli és tartja karban, továbbá ők szállították a hármas határszakasz AI-támogatott hőkamerás rendszerét is.