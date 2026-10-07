Hat év alatt több mint egymilliárd forint közpénzt kapott Osztie Zoltán akadémiája

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2026-10-07 08:02:00 CEST

Kilenc tételes, vacsora utáni borkóstolóra is jutott a támogatásból.

Hat év alatt 1 milliárd 130 millió forint közpénzt kapott az Osztie Zoltán katolikus pap által alapított akadémia az előző kormánytól – derül ki az RTL Híradó összesítéséből.

Az Aquinói Szent Tamás Akadémiát Osztie Zoltán 2019-ben alapította. Az intézmény szinte azonnal jelentős állami támogatást kapott, főleg a Bethlen Gábor Alapkezelőtől.

A csatorna több támogatási dokumentumot is megszerzett, melyekből kiderül,

2023-ban például úgy kaptak 150 millió forintot az akadémia működésére, hogy a 10 hónapos képzésen mindössze 10-en vettek részt. Ez tanulónként 15 millió forintos költséget jelent.

Ráadásul az egyik irat szerint a tanévet végül 3 fővel kevesebb hallgató fejezte be, mint ahány elkezdte.

A dokumentumokból kiderül az is, hogy milyen programokat szerveztek az akadémián:

több vidéki tanulmányutat is meghirdettek,

kilenc tételes, vacsora utáni borkóstolóra is jutott közpénzből,

az akadémián neves oktatók tartanak előadásokat,

a hallgatóknak elvonulásra is van lehetőségük,

és az egyik irat úgy fogalmaz, a kollégiumi kiskert gonozása során mindenki elmélyülhet a gondolataiban.

Az RTL Híradó a számlák alapján akarta ellenőtizni, pontosan mire költötték a 2023-ban kapott 150 millió forintot,a Bethlen Gábor Alapkezelő azonban azt közölte, a 3 éve indult program beszámolóját még nem fogadték el.

Mint megírtuk, nemrég az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hivatalos állásfoglalásban határolódott el Osztie Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseitől, miután a lelkész éles szavakkal illette a Tisza Párt szavazóit és támogatóit. A közleményben a főegyházmegye sajnálatát és megütközését fejezte ki a szertartáson elhangzott szavak miatt. A főegyházmegyei reakció konkrét fegyelmi intézkedéseket is rögzített.

A főpásztori figyelmeztetést közvetlenül megelőzte a miniszterelnök határozott nyilvános fellépése. Magyar Péter nyílt levélben fordult a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához és személyesen Erdő Péter bíboroshoz, esztergom-budapesti érsekhez, számonkérve az egyház vezetésén a papi szószékről elhangzó politikai gyűlöletkeltést. A kormányfő határozott fellépést sürgetett a főpásztorok részéről, követelve, hogy az egyházi vezetés tiltsa meg a templomok pártpolitikai kampányhelyszínné silányítását, határolódjon el a híveket megosztó kirekesztéstől, és vonja felelősségre a közösség egységét romboló klerikust.

A feldebrői eset egyébként szervesen illeszkedik a lelkipásztor több évtizedes közéleti pályafutásába. Osztie Zoltán hosszú éveken keresztül töltötte be a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöki tisztségét, s ezen időszak alatt a szervezetet a kormányzó politikai erők feltétlen szellemi és szervezeti hátországává formálta. A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia korábbi vezetője rendszeresen celebrált hálaadó szentmiséket Orbán Viktor miniszterelnökért és a korábbi kormánypárt választási győzelmeiért, a liturgikus térben könyörögve égi támogatásért a kabinet politikai döntéseihez. A pap a szentély falain kívül is aktívan szolgálta a hatalom törekvéseit: rendszeres felszólalója volt kormánypárti gyűléseknek, aktív szerepet vállalt a Civil Összefogás Fórum sajtótájékoztatóin, valamint a Békemenetek vallási legitimációjának felépítésében, a vallási szimbólumokat és a papi tekintélyt közvetlen pártérdekek szolgálatába állítva.

Júliusban, lapunknak adott interjújában többek között arról beszélt, szerinte Magyar Péter nem a házasság és a család szentségét védi, gyűlöletet kelt, és eladja a hazáját.