Meghalt Pintér Dezső, a TV2 első elnöke

gyász;TV2;Krónika;Pintér Dezső;

2026-10-07 10:04:00 CEST

A Krónika egykori műsorvezetője 77 éves korában hunyt el.

Meghalt a TV2 első elnöke, Pintér Dezső. A Krónika egykori műsorvezetője 77 éves korában hunyt el – írja a Blikk.

Pintér Dezső a kilencvenes évek közepétől részt vett a TV2 alapításának előkészítésében, majd a kereskedelmi csatorna első elnökeként egészen a 2004-es távozásáig meghatározó alakja volt a magyar televíziózás történetének. Ám a szakmai múltja sokkal régebbre nyúlt vissza, hiszen a Magyar Hírlap újságírójaként, majd a Krónika műsorvezetőjeként is nagyon sokan szerették és tisztelték. 1977-ben kezdett dolgozni a Magyar Rádiónál, húsz éven át egészen 1997-ig a Kossuth rádió reggeli műsorában hallgatók százezreinek, millióinak indította a napját, reggelente az ő hangjára ébredt az ország.

A legendás elnök 2004-ben távozott a TV2 éléről a saját döntésből, és mivel már hosszabb ideje foglalkozott az európai együttműködés kérdéseivel, a csatorna akkori külföldi tulajdonosának (SBS – Scandinavian Broadcasting System) stratégiai tanácsadója lett, és közép-európai fejlesztési lehetőségekkel foglalkozott egy ideig.