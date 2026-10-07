A Dunában úsznának, Portugáliában szörföznének, a Balatonon vitorláznának a 2036-os budapesti olimpián

Budapest;olimpia;pályázat;Portugália;Pozsony;Bécs;olimpiarendezés;

2026-10-07 09:50:00 CEST

Bécsben golfversenyt, Szlovákiába pedig lovas eseményeket rendeznének. De Tatabányára, Székesfehérvárra, Szegedre, Debrecenbe és Miskolcra is szerveznének sporteseményeket a tavaszi tervek szerint.

Több olyan márciusi és áprilisi keltezésű dokumentum is a HVG birtokába jutott, amely felvázolja, hogyan festene egy budapesti olimpia, amelybe Bécs és Pozsony is bekapcsolódna.

A lap által megismert tervek tehát az ötödik Orbán-kormány utolsó időszakában készülhettek, és a dokumentumban – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elvárásainak megfelelően – alapvetésként kezelik, hogy

maximálisan kihasználnák a meglévő, világszínvonalú budapesti létesítményeket;

ha nincs rendelkezésre álló létesítmény, vagy nem illeszthető be az olimpiai örökségbe – vagyis olyasmit kellene építeni, ami később nem válik a vendéglátó hasznára –, ideiglenes helyszínt alakítanának ki, vagy a régión belül meglévőket vonnák be;

a régiós helyszíneken olimpiai „központokat” hoznának létre, hogy a „faluélményt” az ott elhelyezett sportolók is átélhessék;

Budapest és a régió ikonikus történelmi helyszíneit is felhasználnák a rendezés során.

Az anyag készítői 39 versenyhelyszínnel számoltak, amelyek közül 11 nem áll rendelkezésre Magyarországon. Nyolcnak külföldön kerestek megfelelőt:

Bécsben, Pozsonyban és a portugáliai Ericeriában.

A cikk szerint

az osztrák fővárosba a kosárlabdatorna csoportküzdelmeit, foci- és rögbimeccseket, valamint a golfversenyt,

Szlovákiába a lovas eseményeket, a szlalomkajakot és ugyancsak focimeccseket,

a Lisszabonhoz közeli óceánparti városba pedig a szörföt tervezték.

A márciusi állás szerint a fennmaradó három helyszínt Budapesten tervezték megépíteni, hiszen szükség volna egy, a pályakerékpár- és BMX-versenyeket befogadni képes velodromra, két gyeplabdastadionra – egy öt- és egy tízezer fősre –, valamint egy teniszkomplexumra 17 pályával. Ideiglenes létesítményben rendeznék a BMX freestyle- és a gördeszka-versenyeket a 2023-ban átadott atlétikai stadion környékén felépítendő, a dokumentumban Danube Urban Sports Parknak nevezett helyszínen, és errefelé tartanák a triatlon- és nyíltvízi úszóversenyeket, ezek szerint a Dunában.

A mountain bike-osok Óbudán tekernének. A Kossuth Lajos téren, a Parlament előtt az íjászok versengenének, a Városligetben – vélhetően valahol a Vajdahunyadvár előterében – felhúzott stadionban a strandröplabdázók, és a környéken kapna helyet a sportmászáshoz és a 3x3-as kosárlabdához szükséges infrastruktúra is. A Hősök terén a maratonfutók és a távgyaloglók, valamint az országúti kerékpárosok haladnának át.

Érdekesség, hogy az úszóversenyek és a vízilabdatorna döntőinek helyszínéül a Duna Arénát jelölték meg, holott ezeket a jövő évi vizes világbajnokság alkalmával az MVM Dome-ban tartják majd. De nem csak Budapestre terveztek sporteseményeket:

Tatabányára az ökölvívást, Székesfehérvárra a dzsúdót, a birkózást és focit, Szegedre a kézilabdát és a kajak-kenu-, illetve evezős versenyeket, Debrecenbe a kézilabdát és a focit, Miskolcra pedig szintén a focimeccseket szerveznék ki a tavaszi tervek szerint.

A vitorlásversenyek számára – meglepő módon – nem külföldi helyszínt néztek ki, hanem a Balatont, pedig az olimpiák történetében eddig csupán háromszor fordult elő, hogy nem tengeren vagy óceánon zajlottak ezek az események.

Lehetséges, hogy a terveket azóta frissítették, a főváros ugyanis a HVG keddi megkeresésére adott válaszában egyebek mellett azt írta:

„Mivel Magyarországon az olimpiarendezéshez szükséges sportberuházások megépültek az elmúlt években, ezért olyan olimpiai pályázat támogatható és reális, amely semmiféle stadionépítést nem tartalmaz, érdemi sportberuházást nem tesz szükségessé”.

A Telex cikke szerint a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) októberben az egész koncepciót nyilvánosságra hozná. Szerintük most jöhet el a társadalmi párbeszéd ideje, amin mindenki elmondhatja a gondolatait. A nyílt viták alapján kell majd döntést hozni, akár népszavazáson is. Ennek ideje 2027 második fele vagy 2028 lehet – ha a NOB egyáltalán meghívja Budapestet a párbeszéd folytatására 2027 márciusában.