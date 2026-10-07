Hartung Attila pszichothillere A-kategóriás tallinni filmfesztiválon versenyez

film;Hartung Attila;

2026-10-07 12:43:00 CEST

A tallinni Black Nights Filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában lesz Hartung Attila A pokol élővilága című pszichothrillerének világpremierje. Az A-kategóriás eseményt november 6. és 22. között rendezik meg Észtország fővárosában, idén harmincadik alkalommal.

A filmben a kortárs magyar színjátszás több nemzedéke találkozik: a főszerepben látható Nagy Márk és Mészöly Anna mellett Lengyel Tamás, Tenki Réka, Hay Anna és Dér Zsolt, valamint Alföldi Róbert és Cserhalmi György is szerepel a filmben. A rendhagyó thriller forgatókönyvét a tavalyi magyar sikerfilmet, az Itt érzem magam otthont is jegyző Veres Attila írta.

A történet főszereplője, Henrik vendégként érkezik a Szentiványi család kastélyába egy ünnepi vacsorára, ám valódi szándékait csak a barátnője, a család legfiatalabb lánya sejti. Az építőipari oligarchacsalád több generáció óta a legfelsőbb politikai és gazdasági körök meghatározó szereplője, és könnyen lehet, hogy ebben a különös játszmában már több lépéssel Henrik előtt járnak. Az este során napvilágra kerülnek a múlt bűnei, és Henrik számára is kiderül, hogy az ember bűntelen lehet, de ártatlan soha.

A tallinni verseny zsűritagjai Myriam Sassine libanoni producer, David Stump amerikai operatőr és vizuális effektus-specialista, Julie Billy francia producer, Tiina Tauraite észt színésznő, a zsűri elnöke pedig a kétszeres Oscar-díjas angol forgatókönyvíró, Sir Christopher Hampton (Veszedelmes viszonyok, Az apa).

A pokol élővilága 2026. november 26-án kerül országosan a mozikba, forgalmazója a Mozinet.