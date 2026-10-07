Ókovács Szilveszter: A kollégáink pontosan a háromszorosát keresik az Operaházban annak, mint 2011-ben

operaház;átvilágítás;Ókovács Szilveszter;

2026-10-07 10:53:00 CEST

A dalszínház jelen helyzetéről beszélt Ókovács Szilveszter igazgató a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában.

2009 óta ne lett volna az Operaházban számottevő béremelés? A kollégáink pontosan a háromszorosát keresik annak, mint 2011-ben – mondta Ókovács Szilveszter, az Operaház igazgatója a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában, hozzátéve: – Annyian dolgoznak az Operában ma, ahány embernek munkát tudunk adni, szeretném jelezni, ez majdnem háromszázzal több, mint amikor odamentem.

Benyó Rita műsorvezető az interjúban utalt Ókovács azon kijelentésére, miszerint „A nemzeti balett kategória nem azt jelenti, hogy bicebócák, de a mieink”, mely abban az összefoglalóban olvasható, amit balettművészek állítottak össze a Táncművészeti Bizottságnak, a kulturális minisztérium tanácsadó és javaslattevő szervének. Erre Ókovács azt válaszolta, hogy el kell döntenie a mindenkori fenntartónak, hogy csak magyarokból álló balett-tesület legyen. Az igazgató példának hozta, hogy sem a Svéd Királyi Balettben, sem a bécsi Állami Operaházban sincsenek benne csak az adott ország állampolgárai, hozzátéve, a balett egy nemzetközi műfaj, amit tudomásul kell venni.

Kiemelte, hogyha a kulturális kormányzat továbbra sem beszél velük, akkor az fittyet fog hányni a közönség véleményére, amely tódul hozzájuk.

– Esetleg, ha ezzel is lehetne mérni, hogy egy intézmény teljesítménye milyen, hogy mekkora repertoárja, mekkora közönsége van, milyen bevételt produkál

– mondta az igazgató.

Ókovács kitért arra, hogy a bevételük hatszorosa annak, ami 2011-ben volt, a teljes magyar színházi szakma bevételét egyedül produkálják. Benyó rákérdezett arra, hogy ez a Diótörőnek köszönhető, mire Ókovács elmondta, hogy az ötven előadásnak egymilliárd forint alatti a bevétele, és ebből idén negyvenhetet játszanak.

A műsorvezető az Operaház átvilágítását is szóba hozta, melyre Ókovács elmondta, hogy a munkatársainak a nyara azzal telt, hogy adatot szolgáltatnak.

– Megjegyzem, az átvilágítás során a klasszikus három stádiumból a személyes interjúk és a szúrópróbaszerű, vertikális esetelemzések teljesen elmaradtak

– tette hozzá.

– A minisztérium elé kerülhetett-e bármi olyan adat, irat, ami önt személyében kompromittálja? – kérdezte Benyó, mire Ókovács a következőt mondta: – Dehogyis. Nézze, én tizenöt éve csak ezzel az intézménnyel foglalkozom. Tőlem órák hosszat kérdezhet bárki bármiről.