Három nem létező aradi vértanú neve is felkerült a fideszes képviselő emlékező posztjára

Fidesz;aradi vértanúk;baki;

2026-10-07 16:27:00 CEST

Az ellenzéki politikus később törölte a bejegyzést.

Három olyan név is megjelent Panyi Miklós keddi, az aradi vértanúkról szóló Facebook-bejegyzésében, amelyek nem tartoznak a vértanúkhoz - írja a hvg.hu.

A lap szerint a politikus vélhetően Barabás Miklósnak azt a tablóját akarta megosztani, amely a vértanúk Wikipédia-oldalán is látható, a szerkesztett változatban azonban több nevet hibásan írtak át.

A képen Pötterbing Ödön, Ormányi Károly és Greviczy Károly neve szerepelt, Pötterbing Ödön pedig Poeltenberg Ernőből lett. Ormányi Károly és Greviczy Károly esetében a lap szerint az aradiak gróf titulusa okozhatott zavart. Az eredeti litográfián Leiningen-Westerburg Károly és Vécsey Károly neve előtt is a „Grf.” rövidítés áll. A hvg.hu a hibás változatot a mesterséges intelligencia használatával hozta összefüggésbe.

A kedden közzétett bejegyzésről szerdán reggel írt a Telex, Panyi Miklós ezt követően törölte a posztot.