Tisztelt Olvasóink,
A Népszava az elmúlt egy évben gazdaságilag kilátástalan helyzetbe került, a megszűnés szélére sodródott. Néhány elkötelezett üzletember fantáziát látott abban, hogy részben a Népszava szerkesztőségére alapozva online portál és hetilap formájában újraindítsa a tíz éve kivégzett Népszabadságot. Ebben a munkában örömmel veszünk részt, miközben ragaszkodtunk ahhoz, hogy a Népszava eddigi tartalmai az október 8-án elindított https://nszo.hu oldalon a jövőben is elérhetők legyenek, illetve bizonyos cikkeinket továbbra is publikálhassuk a hamarosan frissülő Népszava aloldalon. A Népszava és a Szép Szó tovább él a nyomtatott hetilapban is.
A Népszava tehát nem szűnik meg, viszont tartalmaink az eddigieknél összehasonlíthatatlanul szélesebb körben és még erőteljesebben jelenhetnek meg a nyilvánosságban.
Kérjük, tartsanak velünk!