Népszava;média;Népszabadság;folytatás;

2026-10-07 18:30:00 CEST

Fontos pillanathoz ért el a Népszava: szerkesztőségünk csatlakozik a Népszabadsághoz.

Tisztelt Olvasóink,

A Népszava az elmúlt egy évben gazdaságilag kilátástalan helyzetbe került, a megszűnés szélére sodródott. Néhány elkötelezett üzletember fantáziát látott abban, hogy részben a Népszava szerkesztőségére alapozva online portál és hetilap formájában újraindítsa a tíz éve kivégzett Népszabadságot. Ebben a munkában örömmel veszünk részt, miközben ragaszkodtunk ahhoz, hogy a Népszava eddigi tartalmai az október 8-án elindított https://nszo.hu oldalon a jövőben is elérhetők legyenek, illetve bizonyos cikkeinket továbbra is publikálhassuk a hamarosan frissülő Népszava aloldalon. A Népszava és a Szép Szó tovább él a nyomtatott hetilapban is.

A Népszava tehát nem szűnik meg, viszont tartalmaink az eddigieknél összehasonlíthatatlanul szélesebb körben és még erőteljesebben jelenhetnek meg a nyilvánosságban.

Kérjük, tartsanak velünk!