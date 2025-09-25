Kiss László közbiztonsági, közegészségügyi problémáktól, sőt patkányinváziótól is tart a sztrájk miatt leállt szemétszállítás nyomán.
Sorsukra hagyták őket Románia teljes Schengen-csatlakozása után.
Függőben maradt a tárgyalás az MTVA-val.
Az egészségügyiek az európai és az olaszországi hatóságok bólintására várnak, hogy mielőbb bepótolják a vakcinázás-kiesést.
A Mamma Mia! folytatása, a Sose hagyjuk abba atmoszférája sötétebb, mint az első rész, de megdolgozik a happy endért.
Sokkal több részvevőre számítottak vasárnapi tüntetésükön a Tanítanék Mozgalom vezetői. Pilz Olivér, a mozgalom egyik alapítója szerint ha az emberek azt látják, egy megmozdulás nem vezet pillanatok alatt eredményre, érdektelenné válnak. Mikecz Dániel mozgalomkutató pedig úgy látja, a kormány érdekelt abban, hogy élezze a konfliktust a civilekkel: amíg a "sorosozás" és "álcivilezés" folyik a közbeszédben, a kritikus hangok kevesebb megszólalási lehetőségre számíthatnak.
November 20-án folytatja Genfben a Ciprus újraegyesítéséről szóló béketárgyalásokat Nikosz Anasztasziadisz ciprusi elnök és Mustafa Akinci, a Törökország által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság elnöke.
Nem tudni, miért rúgott bele egyet utólag a bíróba a főváros jogi képviselője a Mahir hirdetőoszlopairól szóló szerződés felbontása után indított és első fokon elbukott perben, amikor pár napja egy internetes portálnak felidézte, hogy elfogultságra hivatkozva kétszer is a kizárását kezdeményezte. Annyi biztos, a Fidesz nem nyugszik bele a vereségbe, törvényt változtatna a Simicska-cég eltüntetésére.
Év végéig Vásárosnaményig ér el az M3 autópálya, a folytatás M34 számozással Záhonyig fut tovább, a kormány uniós forrásból kívánja megépíteni a folytatást - az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg.
Ugyan tegnap délutánra a készenléti rendőrség akcióba lépett a Szabadság téren az épülő '44-es német megszállási emlékmű munkaterületén, ám a vitatott szobor felállítását ellenző civilek nem adták fel: este megtartották szokásos demonstrációjukat. A tiltakozás folytatódik, Magyar Fruzsina szervező szerint "a humánum nevében és eszközével a diktatúra ellen".