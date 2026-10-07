Bencsik András: Központi üzeneteket kaptunk a kampánystábból a választási kampányban, mire kell koncentrálnunk

Fidesz;propaganda;demokrata;Bencsik András;

2026-10-07 17:15:00 CEST

A Demokrata szerkesztősége a fizetések megfelezését is tudomásul vette, miután a nagy állami hirdetések megszűntek.

A választási kampány idején központi üzenetek érkeztek a kampánystábból arról, hogy a jobboldali médiának mire kellene koncentrálnia - mondta a Hír TV Gyalogátkelő című műsorában a Demokrata főszerkesztője.

A beszélgetést a Telex szemlézte. Bencsik András nem nevezte meg egyértelműen, melyik kampánystábról beszélt, de a portál értelmezésében vélhetően a Fidesz kampánystábjára utalt. Úgy értékelte, hiba volt, hogy a kampányban a teljes jobboldali média hasonló, rövid üzeneteket közvetített, és szerinte ezzel elriasztották a saját táborukat. Kijelentette, korábban az ő oldalukon megmondták, mit kell csinálni és mondani, most viszont már nincsenek ilyen „kényszerüzenetek”.

A Demokrata pénzügyi helyzetéről arról beszélt, hogy a meglévő forrásaik birtokában nem tudnak fennmaradni. Mivel nem akart munkatársakat elbocsátani, azt javasolta a szerkesztőségnek, hogy mindenki fizetését csökkentsék a felére, amit a szerkesztőség tudomásul vett.

A jobboldali média korábbi finanszírozásáról azt mondta, nagy állami hirdetések stabilizálták, ezek azonban megszűntek, ezért most az olvasók és támogatók felé fordulnak. Bencsik András szerint a jobboldali nyilvánosság jelentős része üzletileg nem feltétlenül rentábilis, miközben befolyása nagy lehet.

Mint lapunk korábban is beszámolt róla, Bencsik András már a 2026-os választás után arról beszélt, hogy a Demokratánál érzékelhető nyomást tapasztaltak a Fidesz részéről a kampánykommunikációban. A főszerkesztő szerint a jobboldali médiában mindenütt rövid, leegyszerűsített üzenetek jelentek meg, és úgy vélte, a kommunikáció irányítói saját elképzeléseiket próbálták ráerőltetni a nyilvánosságra. Azt is mondta, a Demokratánál amennyire lehetett, igyekeztek ennek ellenállni, a választás után pedig már a szabadabb, önállóbb jobboldali gondolkodás szükségességéről beszélt.

A fideszes média finanszírozási nehézségei később más formában is láthatóvá váltak: 2026 júniusában Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya nyílt levélben szólította fel a „nemzeti tőkéseket” arra, hogy vállaljanak szerepet a konzervatív sajtó finanszírozásában, miután több jobboldali szerkesztőségben tömeges elbocsátások kezdődtek.