Magyarország;Népszava;sajtószabadság;

2026-10-30 16:30:00 CET

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Kedves olvasóink!

A jövő héttől, november 2-ától újra frissül a Népszava Online. A csődállapotba került lapot megvásárló cégcsoport, élve egy váratlan jogi lehetőséggel, úgy döntött, a szerkesztőséggel feltámasztja a tíz éve fondorlatos módon elhallgattatott Népszabadságot, és azt helyezi médiavállalkozása, portfóliója középpontjába. Ugyanakkor az átalakulás közben mindvégig szó volt arról is, milyen formában működik tovább a Népszava, a magyar sajtó, a hazai baloldal kultikus, 153 éves orgánuma.

Jelenleg arra van lehetőség, hogy a lap online formában és a Népszabadság hetilap Szép Szó mellékletében jelenjen meg.

A nepszava.hu markáns, sajátos profillal működik a jövőben.

Vissza akarunk nyúlni a lap elkötelezetten baloldali, mozgalmi gyökereihez! A Népszava nem fog részt venni a hírszolgáltatási versenyben, aktuális nagypolitikai szenzációk hajszolásában. Figyelmünket a társadalmi mozgások felé fordítjuk. Azt követjük nyomon, milyen életfeltételeket kínál a mai Magyarország dolgozó polgárainak, mindenekelőtt a bérből és fizetésből élőknek és az egyéni vállalkozóknak. Mennyire érvényesül a társadalmi igazságosság, az esélyegyenlőség. Hol jelentkeznek súlyos társadalmi feszültségek. És mit tud érdekeinek érvényesítéséért tenni maga a társadalom. Képet próbálunk adni a szakszervezetek állapotáról, működéséről, a civil szerveződésekről, szakmai közösségek törekvéseiről. Amennyire lehet, konkrét ügyeket követve. Kiállva az igazságtalanul hátrányt szenvedők mellett, segítve küzdelmüket.

Ha időszerűnek, fontosnak, támogatandónak tartják ezeket a törekvéseket, legyenek társaink, kísérjék figyelemmel, olvassák az online Népszavában megjelenő írásokat!