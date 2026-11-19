oktatás;társadalmi egyeztetés;Szülői Hang;szülői munkaközösség;

2026-11-19 07:30:00 CET

A gyermekközpontú oktatási rendszer nem pusztán jogszabályokkal jön létre, még a legjobb kormányzati szándék mellett sem. Akkor léphetünk előre, ha nemcsak mástól várjuk a megoldásokat, hanem saját magunk is teszünk a változásért – mondta a Népszavának Miklós György, a Szülői Hang Közösség alapítója. Interjú.

– Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján mit gondol az új oktatásirányításról?

– A Fidesz-kormánnyal nem lehetett érdemben kommunikálni, bármilyen problémát is vetettük fel, a válasz az volt, hogy minden a legnagyobb rendben, nincs miről beszélni. Ehhez képest a Tisza-kormány részéről nyitottságot látunk a párbeszédre, volt alkalmunk találkozni a miniszter asszonnyal, és államtitkári találkozókon is részt vehettünk. Fontos különbség az is, hogy az új kormány kifejezetten fontosnak tartja a szülők bevonását, és kifejezték a szándékukat a szülőkkel való partneri együttműködésre. Ennek egy konkrét példája az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által november 24-ére meghirdetett Országos szülői értekezlet, amelynek előkészítésében és lebonyolításában a Szülői Hang is részt vehet – az előző kormány alatt elképzelhetetlen lett volna, hogy egy konkrét projekten a kormányzattal közösen dolgozzunk. A jószándék tehát megvan, de az együttműködés konkrét keretei még nem alakultak ki.

– Hogyan látja a civil szakmai és érdekvédelmi szervezetek, köztük a Szülői Hang helyzetét, lehetőségeit a mostani rendszerben?

– A helyzet kétségtelenül javult, de ez nem jelenti azt, hogy könnyen el tudnánk érni, amit szeretnénk. A minisztérium a saját menetrendje szerint halad, és alkalmanként tőlünk, civilektől is kérnek véleményt, de ezen túl nehéz befolyásolni a kormányzati működést. A nyáron meghirdetett társadalmi egyeztetés során benyújtott véleményünket nem vették figyelembe, többek között azzal kapcsolatban, hogy a szülőknek is legyen joga véleményezni az iskolaigazgatói pályázatokat, de kaptunk ígéretet arra, hogy ezt hamarosan korrigálják. Most ismét volt társadalmi egyeztetés az iskolaérettséggel kapcsolatos törvénymódosításról, bízunk abban, hogy az ehhez beküldött javaslatainkat figyelembe fogják venni.

– Melyek azok a változások, amelyek a Szülői Hang szempontjából a legfontosabbak?

– Hét éve tiltakozunk az iskolaérettség alapvetően elhibázott, központosított rendszere ellen, és nagyon örülünk annak, hogy a kormányzat ezt prioritásként kezelte, és hamarosan elfogadhatják a törvénymódosítást. Szülői szempontból ez kiemelt probléma volt. De persze hosszasan lehetne sorolni a még megoldásra váró problémákat. Ezek közül kiemelt fontosságú, hogy az iskolákban, óvodákban javuljon a szülők és a pedagógusok közötti együttműködés.

Sajnos nagyon gyakori, hogy a szülők problémajelzését nem veszik komolyan, nincsenek érdemi válaszok. Fontos lenne, hogy az iskolákban és óvodákban legyen egy panaszkezelési protokoll, ami nemcsak dísznek van, hanem azért, hogy ténylegesen tartsák is be.

A problémajelzéseknek legyen következménye, és ne próbálják lepattintani a szülőket. A szülői munkaközösségek ne csak az iskolaigazgatók ügyintézői legyenek, hanem fel lehessen vetni a problémákat akár közösen, ne csak egyénileg külön-külön. Természetesen ezek a változások nem mennek egyik napról a másikra, és akár helyben is sokat lehet tenni a jobb együttműködés érdekében, de országos szinten csak akkor reménykedhetünk valódi változásban, ha a kormányzat is felkarolja ezt a témát, még ha ez nem is feltétlenül a legkönnyebb vagy leghálásabb feladat.

– A Szülői Hang működésében, a szülők hozzáállásában történt változás?

– A Szülői Hang az alapítása óta eltelt egy évtizedben folyamatosan tiltakozott, hiszen nem tehettünk mást. Most viszont megvan a kormányzati szándék a pozitív változásra, céljaink most közösek a kormányzattal, ami azt jelenti, hogy civilként már nem valami ellen, hanem valamiért, a minőségi közoktatásért küzdünk. Nagy változás ez, és a feladat talán nehezebb is, merthogy a tiltakozás sokszor csattanós, látványos formáit fel kell váltsa a kitartó, következetes munka, ami kevésbé látványosan, hosszabb távon tud hatni. A közoktatás megváltoztatása ugyanis nem történhet meg társadalmi támogatottság nélkül, de a változás szükségességét és a mögöttes problémákat sok szülő nem látja vagy nem érti eléggé. Hasonlóan más civil szervezetekhez, mi is küzdünk az erőforráshiánnyal: a választások óta nehezebb adományt gyűjteni vagy önkénteseket toborozni, mert sokan úgy gondolják, hogy az új kormánnyal majd minden megoldódik. Sok szülő türelmetlen, és azonnali változást vár. Kevesebben látják át, hogy a gyermekközpontú oktatási rendszer nem pusztán jogszabályokkal jön létre, még a legjobb kormányzati szándék mellett sem. Csak akkor léphetünk előre, ha a témáról folyamatosan beszélünk, és nemcsak mástól várjuk a megoldásokat, hanem saját magunk is teszünk a változásért, hogy a tanulás és a tudás megkapja a méltó értékét, és a pedagógushivatás is megkapja a neki járó megbecsültséget.

– A továbbiakban melyek a legfontosabb céljai, feladatai a Szülői Hangnak?

– Amellett, hogy országos szinten képviseljük a szülők érdekeit a kormányzat és a nyilvánosság felé, fontos célunk a szülők tudatosítása, edukációja. Nagyon sok téma felmerül, amiben erre szükség van. Most egy online kampány keretében a szülő-pedagógus kommunikáción szeretnénk javítani, és egyben megismertetni a szülőket a jogaikkal és lehetőségeikkel. Emellett pedig azon dolgozunk, hogy közösséget teremtsünk országos szinten, elsősorban online. A szülők hagyományosan magukra maradnak az iskolai, óvodai problémákkal; azon dolgozunk, hogy egy olyan közösség jöjjön létre és erősödjön meg, ahol a szülők bátran felvethetik problémáikat közösségi csoportunkban és segítséget kaphatnak akár a szülőtársaktól, akár a pedagógusoktól. Muszáj áthidalnunk és feloldanunk a szülők és a pedagógusok közti számtalan feszültséget és előítéletet, hiszen közösen neveljük gyermekeinket, ami csak úgy működhet jól, ha komolyan vesszük egymást, és megismerjük a másik oldal nehézségeit, fájdalmait is.