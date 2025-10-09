Zűrzavart okoztak a tankerületek által „ajánlott” minimumponthatárok, a Szülői Hang képviselője szerint a gyerekek isszák meg a hibás döntések levét.
A Népszava még október elején írta meg: a kormány törvényi szinten tervezi szabályozni, hogy a pedagógusok csak az új Nemzeti alaptantervhez (NAT) készült tankönyvekből taníthassanak.
Tavasszal és ősszel lehet csak intézményvezetői pályázatot benyújtani, így a tanévkezdésre több iskola direktor nélkül marad – tudtuk meg.
Egy júniusi törvénymódosítás ugyanis lehetővé teszi, hogy 55 év feletti tiszteket és altiszteket vezényeljenek át köznevelési intézményekbe.
A beadványok többségét elfogadták, ami azt is jelezi a Szülői Hang Közösség szerint, hogy felesleges volt szigorítani, bonyolítani a rendszert.
Nemcsak a pedagógusokban, hanem a szülőkben is nagy a bizonytalanság a mostani tanévet illetően – mondja Miklós György. A Szülői Hang Közösség képviselője szerint a rendszer korruptsága már a gyerekek szintjéig hatol.
A szülői visszajelzések 31 százaléka jelezte, előfordult, hogy legalább egy hónapig nem volt oktatás valamelyik tantárgyból abban az intézményben, ahol gyermeke tanul.
Aláhúzott, összefirkált, gyakran használhatatlan ingyen tankönyveket kapnak a diákok, ezért sok szülő kénytelen saját és új példányt vásárolni.
Lesújtó véleményt fogalmaztak meg az oktatási rendszerrel kapcsolatban a szülők, egy online közösség, a Szülői Hang felmérése alapján. Több mint 90 százalék állítja, hogy romlott a színvonal az elmúlt nyolc évben – nem csoda, hogy sokan menekítenék a gyereküket az állami iskolákból, ez viszont további „gettósodásához” vezet.
A gyermekek túlterheltségét, az önállóságra nevelés valamint az örömteli tanulás hiányát mutatják a Szülői Hang felmérésének részeredményei, alátámasztva a múlt pénteki diáktüntetéseken elhangzottakat.