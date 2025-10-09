Tömegével menekítenék a gyerekeket az állami oktatásból

Lesújtó véleményt fogalmaztak meg az oktatási rendszerrel kapcsolatban a szülők, egy online közösség, a Szülői Hang felmérése alapján. Több mint 90 százalék állítja, hogy romlott a színvonal az elmúlt nyolc évben – nem csoda, hogy sokan menekítenék a gyereküket az állami iskolákból, ez viszont további „gettósodásához” vezet.