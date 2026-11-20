Rogán Antal;szivárogtatás;összefonódás;árulás; NER;

2026-11-20 15:29:00 CET

Jelentkezzen az, aki az eltelt fél évben hallotta azt Magyar Pétertől: – Jól fizet-e a Tóni?

Persze, tudom Antalunk egy ideje hivatalosan már nem kifizetőhely. De azért egy olyan kialakult maffiaszervezet, ami a NER volt, az nem szokott egy gombnyomásra eltűnni. Azaz ha momentán nem is fizet a Tóni, de azért jócskán akadhatnak olyan figurák, akiknek ha a lelkét nem is, de az erszényét még nyomja ez-az április előtti szép időkből.

Őszintén remélem, hogy a jövő rácáfol erre az írásra, és mindenkit meg kell majd kövessek Magyar Pétertől Unger Annáig, de ha az eltelt fél évben valami üvöltő volt, akkor az a mélységes csönd a NER második (sokak szerint effektíve első) embere körül, akinek a neve fura mód gyorsabban kopott ki a hírekből, mint anno a Fidesz által egykor annyira vehemensen támadott Kóka Jánosé, aki pár év csönd után hirtelen mint NER-kompatibilis üzletember bukkant fel a habokból.

Volt is, lesz is – ez itt a praxis.

Vegyük mondjuk az Aranykonvoj ügyet. Eddigi ismereteink szerint az ukrán konvoj ügyét a polgári hírszerzés dobta be (Rogán felügyelete alatt állt), majd az egyébként Magyarországnak rendkívül súlyos presztízsveszteséget okozó ügyet propagandára akarták felhasználni, ami szintén Rogán fennhatósága alatt állt. Mégis, az ügyben a sajtónak kiszivárogtatott ügyészségi, nyomozati anyagokban valahogy fel sem merült a volt titokszolgálati-propagandaminiszter neve. Ott sem volt, arra sem járt, az ügyben csak a Rogán táskahordóként ismert Farkas Örs titkosszolgálati államtitkár neve került elő. Aki nyilván önállósította magát.

Bátor dolog volt tőle, annyi szent.

Persze, lehet, hogy van minderre praktikus, mondhatni rendszerszintű magyarázat.

A mostanság megborult figurák – Jelinek, Matolcsy, Seszták, Orbán Áron – részint a NER amolyan különcei voltak, másfelől ezeket az ügyeket a rendőrség alapvetően már április 12. előtt lejárta, az NVVH-ügyészség duónak az eltelt pár hónapban csak az i-re kellett pontot kitennie. Más szóval, erre a körre már a NER idején kiadták a korlátozott vadászengedélyt, mondjuk úgy, felhajtották a vadat az új hatalom puskái elé.

Míg az igazi NER nagyvadak ügyeinek a felderítése talán még csak most indul. Jó lenne ebben hinni, bár tegyük hozzá, nehéz elképzelni, hogy a NER éra igazi nagykutyái majd most kezdenek a telefonba duruzsolni mondjuk egy 2020-as közbeszerzésről.

Másrészt érdemes belegondolni, hogy a kilencvenes évek maffiózóinak a jó része is csak a 10-15 évvel a disznóságaik után kerültek rács mögé, miután egymással is jól összevesztek és terítettek a hatóságnak. Csak éppen azok javarészt emberölések voltak hosszú elévülési idővel.

Ugyan a NER érában egyelőre nem tudni, hogy bárkinek akár csak a fogát kiütötték volna operatív okokból, ami történt, sima gazdasági bűnözés volt, ami hiába volt nemzetgazdasági méretű, ám attól még az elévülés a gazdasági bűncselekményeknél jóval gyorsabban beáll, és a közös bulik szereplői is sokkal kevésbé érdekeltek abban, hogy egymásra borítsanak.

Ahogy egyelőre alighanem a Tiszának sem érdeke, hogy olyan NER-es figurák körül csapjon hírverést, akikről azt sejti, hogy egyelőre nem tudja levadászni.

És persze hátra van az a nem túl kényelmes, ám a történelem eddigi menetéből nagyjából adódó lehetőség is, hogy a NER egy része már jóval április 12. előtt elkezdett munkálkodni egy esetleges rendszerváltozáson és valamiféle hatalomátmentésen.

Akik mondjuk pontosan látták, hogy Orbánnal már nincs tovább, az ország külpolitikailag elszigetelődött, az EU-s pénzek leálltak, szóval nekiláttak kármenteni, ami napi gyakorlatban amúgy sima árulás szokott lenni.

Legalábbis nehéz elhessegetni a gondolatot, amikor maga Magyar Péter mutogatott Karmelitából származó, belső iratot, hogy Magyarék rendre egy lépéssel Orbán előtt jártak. Mintha pontosan tudták volna, mire készül a NER akkor még hivatalban lévő vezére.

Szóval, pontosítok: nem csak Rogánról van szó, hanem a NER-nek egy olyan részéről, akik jól láthatóan próbálnak most átzsilipelni egy új világba. Kubatov Gábor talán maradhat Fradi vezér, Lázár János vidéki tekintetes úr, Habony Árpád ugyanez csak olasz kiadásban. Ki tudja, pár év-évtized, és Don Habonynak még nemesi címere is lesz – arany búzamezőben közbeszerzést fogó kéz, felette gyémántcsillagos baseball ütővel.

A jelen fanyűvő gombája idővel lehet nemes penész, taplóból kalapos gomba, ahogy mondjuk a rabszolga és ópiumkereskedelmen meggazdagodott kalózokból lett Lordok Háza.

Feltéve, ha megfelelő helyen idejében megvették a békéjüket. Szóval, egyelőre ez csak egy sejtelem, de ha mondjuk egy évig nem történik ebben a körben semmi, akkor igen, ki lehet majd jelenteni: jól fizetett a Tóni.