Jelentkezzen az, aki az eltelt fél évben hallotta azt Magyar Pétertől: – Jól fizet-e a Tóni?
A Libri Csoport és a Mathias Corvinus Collegium összefonódása a választási eredmények fényében kérdésesnek látszik, de az igazi nyertes mindenki más lehet, aki majd a politikailag független magyar könyvkiadás érdekében érdemben levonhatja a tanulságokat.
A Rogán Antal, az LMP vezetése és Vitézy Dávid közti megbeszélésre a kampány egy korai szakaszában került sor, még azelőtt, hogy a kongresszus döntött volna Vitézy Dávid támogatásáról – mondta el a Népszavának adott nyilatkozatában az LMP-t és annak parlamenti frakcióját is elhagyó Csárdi Antal.
Családi összefonódásokról és a jelentős támogatások ellenére alig látható eredményekről beszélt egy, a sármelléki repülőtéren hosszú éveken át dolgozó forrásunk. A repteret üzemeltető cég ügyvezetője és helyettese nem reagált megkeresésünkre.
Perintfalvi Rita katolikus teológus szerint az autokráciából a totalitárius állam felé lépegetünk. Ijesztőnek tartja a saját egyháza hallgatását, és úgy véli, kríziskommunikáció szempontjából Balog Zoltán református püspök a lehető legnagyobb hibákat követte el. Interjú.
A hatósági bizonyítvány szerint nem tisztességtelen piaci magatartás az összefonódás.
Valamilyen mértékben minden kormányzat eszközként használja a sportot. A nagy nemzetközi sportszervezetek pedig maguk alá gyűrik a nemzetállami kormányokat. A jelenségről dr. Péter László sportszociológussal, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusával beszélgettünk.