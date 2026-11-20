Csárdi Antal: Nem arra kaptam felhatalmazást a választóktól, hogy okosba' oldjuk meg

A Rogán Antal, az LMP vezetése és Vitézy Dávid közti megbeszélésre a kampány egy korai szakaszában került sor, még azelőtt, hogy a kongresszus döntött volna Vitézy Dávid támogatásáról – mondta el a Népszavának adott nyilatkozatában az LMP-t és annak parlamenti frakcióját is elhagyó Csárdi Antal.