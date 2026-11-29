korrupció;Fidesz;vagyonosodás; NER;

2026-11-29 14:51:00 CET

Nem túlzás: most véget érhet a feudalizmus Magyarországon. Ha a Tisza kormány nem ijed meg az elé táruló lehetőségtől. Bár az ellenfél akkora gólpasszt hagyott, hogy remegő lábbal is be kell tudni bikázni a kapuba.

Jönnek a politikusi vagyonvizsgálatok, amelyek kiterjednek immáron ingatlanra, tranzakciókra, családtagra. Ha megfelelő keménységgel alkalmazzák ezt a jogi fegyvert, úgy az halálos veszély lehet az állami parazitizmusra specializálódott hagyományos politikai elitre.

A nagy lehetőség abból adódik, hogy a NER-elit egy dupla hazugság hatása alatt állt-áll. Egyfelől természetesen nem hitték el, hogy áprilisban véget érhet az Orbán-rezsim, pláne nem ilyen brutális kétharmaddal. A másik, nagyobb tévedés az volt, hogy nem látták, a készülődő változás jóval mélyrehatóbb lesz, Orbánnal együtt a sunyi összekacsintós urambátyám világnak és az önmagát újratermelt dzsentrivilág állami nemességének is egy jó időre leáldozik.

Az áprilisi Tisza kétharmad ugyanis pontosan arról szól, hogy a magyarok torkig lettek az ún. rendszerváltó elittel, illetve az abból kiburjánozott fideszes siserehadal.

Nagyon úgy néz ki, hogy a Tisza vezetése is felfogta, a párt népszerűségének a motorja a magyar adófizetőkön élősködő állami nemességgel való leszámolás. És a Tisza ki is szolgálja a közönségigényeket.

Most megtehetik.

A helyzet az, hogy a politikai elit tolvajai a rendszerváltozás óta eltelt évtizedekben jobbára úgy okoskodtak, hogy csak azt kell megúszni, hogy büntetőeljárás induljon ellenük, utána némi kerülőút, pénzmosodázás és hopp, már jöhet is az édes élet.

Így arra gondosan ügyeltek, hogy eltüntessék, vagy lepapírozzák a lopkodásukat, azzal viszont már nem törődtek, hogy utána különösebben elrejtsék a jólétüket. Épültek a nyaralók, a villák, szaporodtak a luxuskocsik.

Így alakult ki Magyarországon az újfeudalizmus rendszere. Fogcsikorgatva, de a magyar nép hosszú ideig eltűrte, hogy az orra előtt lopjanak. Mindenki pontosan látta, hogy itt-ott milyen politikusi kulipintyók, birtokok épültek ki. Úgy, hogy közben a politikus egy napot nem dolgozott a versenyszférában, az ismert fizetéséből pedig teljesen nyilvánvalóan nem tellett volna ilyen luxusra.

Sokszor elég volt csak odasétálni és benézni az udvarra, hogy lássa az ember, hogy Magyarországon valójában milyen rendszer van: szavakban demokrácia, ám közben az emberek hozzágondolták, hogy azért van, akinek több jár.

A végeredményt nézve, az pont ugyanaz volt, mintha a Tripartitumban írták volna meg, hogy mennyi a juss a Tekintetes mészároslőrinceknek. Ahogy a régi időkben, most is kialakult egy kvázi nemesi réteg, amely jobbára elszipkázta a közösség erőforrásait és abban volt érdekelt, hogy ez a hallgatólagos félfeudalizmus fennmaradjon.

Ez volt a NER lényege, élén a négy gyerek felnevelése és munkanélküli feleség eltartása mellett egy milliárdos budai villát összeharácsolt, focimeccsekre luxusgépekkel röpködő figurával. Míg a NER-es tolvajok büntetőjogi felelősségre vonása nem egyszerű, komoly nyomozati munkát igényel, addig a vagyonvizsgálatokkal sokkal gyorsabban célt lehet érni.

Ott nem lehet annyival leszerelni az adóellenőrt, hogy „családi összefogásból” lett az ezer négyzetméteres luxusvilla feszített tükrű úszómedencével. El kell neki valahogy magyarázni, hogy ugyan miből fizették ki a kéró rezsijét, pláne, ha a kölyök közben méregdrága magániskolába járt, meg közben rákérdeznek olyan tranzakciós apróságokra, hogy pontosan miből is volt az a vitorlásbérélés az adriai nyaraláson, mondjuk 2018-ban, vagy a képviselő úr feleségének 2020-ban miből tellett másfélmilkás luxustáskára Ibizán. Ha pedig a válasz nem kielégítő, nos, azt úgy hívják: adóhátralék, amit a nemzetes úrnak szépen be kell csöngetnie.

Remélhetőleg nem lesz kegyelem, kivételezés, és lesznek példastatuálások. Valahogy fel kell fogni itt az elitnek, hogy a közszolgálat egy hivatás és nem egy tőkefelhalmozási forma.