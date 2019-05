Nemsokára indulhatnak a munkagépek a Hajógyári-szigeten

Nem ez az első eset, hogy a kormányszóvivő újságírókat szidalmaz.

„Elképesztő a keleti parti liberális elit tájékozatlansága és arroganciája. Richard Cohen azt írja Magyarországról, hogy a legjobb napjait már maga mögött hagyta. Több mint 10 millió magyar, aki minden nap bebizonyítja az ellenkezőjét üzeni neki: Menj a francba!”– írja Twitterén Kovács Zoltán a Washinton Post újságírójának.

A cikk szerzője, Cohen véleménycikkében azt írja: „Magyarországnak nincs tengere és még 10 millióan sem lakják. Nem tölt be hatalmi egyensúlyt, nem fontos kereskedelmi partner. A legjobb napjait már maga mögött hagyta, az oroszok elleni 1956-os dicsőséges kiállására a jelenlegi, történelmileg vak amerikai generáció már nem is emlékszik – és eddig Trump is kétségkívül közéjük tartozott.” Az írás végigveszi hogyan rombolta le Orbán Viktor a demokráciát Magyarországon, megmagyarázva, miért nem kellett volna őt fogadni a Fehér Házban. Nem ez az első eset, egyébként hogy a kormányszóvivő újságírókat szidalmaz. Korábban a Politico munkatársáról Bayer Liliről is tweetelt, mégpedig azt, hogy nem tekinti újságírónak a lap tudósítóját, ő ugyanis Kovács szerint inkább politikai aktivista. Sőt, azt is hozzátette, a Politico el kellene gondolkodnia azon, megéri-e Bayert alkalmazniuk.