Eközben 40 évesnél fiatalabb gyógyítóból alig négyszáz dolgozik Magyaroszágon.
Kiprich József a Feyenoord, a Feyenoord Kiprich része: a 60 éves díszvendéget 47 500 szurkoló ünnepelte.
Romlanak a járványadatok, a szakértők szerint pedig egyértelműen az oltatlan idősek viselik a legnagyobb kockázatot a negyedik hullámban. Ennek ellenére Magyarországon alig csökken az érintettek száma.
Az egyelőre oltatlan idősek megkeresésének mikéntjéről, az intézkedés részleteiről pénteken jelent meg a kormányrendelet a Magyar Közlönyben.
Bächer Ivánra, a Népszabadság egykori újságírójára, az ismert íróra emlékeztek szombat délután barátai, olvasói, volt munkatársai 60. születésnapján.
Az idei évtől már nemcsak a 65, hanem a 60 éven felüliek is jogosultak a térítésmentes influenza elleni védőoltásra; számukra és a rizikócsoportokba tartozók részére 1,3 millió adag vakcina áll rendelkezésre. Az oltóanyag már kérhető a háziorvosoktól.
Pénteken ünnepli 60. születésnapját Taróczy Balázs, Wimbledon és a Roland Garros páros bajnoka, a modern kori tenisz legnagyobb magyar alakja.