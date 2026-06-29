Bővül az ingyenes influenza-oltásra jogosultak köre

Az idei évtől már nemcsak a 65, hanem a 60 éven felüliek is jogosultak a térítésmentes influenza elleni védőoltásra; számukra és a rizikócsoportokba tartozók részére 1,3 millió adag vakcina áll rendelkezésre. Az oltóanyag már kérhető a háziorvosoktól.