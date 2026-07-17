Eltörlik a bizalmi vagyonkezelők adómentességét is, a döntések részleteiről Magyar Péter miniszterelnök későbbre ígért tájékoztatást.
Fontos oktatási hirdetmény, a kabinetnek a gyerekek zsebpénze is eszébe jutott.
Hatalmas lehetőség rejlik a magyar közigazgatás digitalizálásban, így viszonylag kis befektetéssel sokkal hatékonyabb lehetne a nemzetközi összehasonlításban gyenge magyar állam működése.
Az LMP 9 százalékos adót róna ki azokra a vállalatokra, amelyek offshore számlákra utalják nyereségüket, hogy az így befolyt, a párt által százmilliárd forintos nagyságrendűre becsült bevételt béremelésre fordíthassa az ország.
Növelné az Európai Unió az internet főszereplőinek adóterheit. A francia javaslat szerint a társaságokat a forgalom utáni összeggel terhelnék meg a bevételeik keletkezési helyén. Szeptember 29-én Észtországban ülnek össze az unió pénzügyminiszterei, és ott várhatóan döntést hoznak a GAFA vállalkozások jövőbeni kötelezettségeiről.
Ma az Országgyűlés Gazdasági bizottsága leszavazta a Párbeszéd országgyűlési képviselőjének Szabó Tímeának, a gazdagok és oligarchák adóztatásáról szóló törvényjavaslatát. A letelepedési kötvények tényleges megszüntetéséről szóló javaslatot szintén nem támogatta a bizottság kormánypárti többsége - tudatja közleményében a párt.
Tavaly a magyar állam keményebben adóztatott, mint Norvégia és Luxemburg, és a kelet-közép-európai régióban is mindenkinél magasabb az adóterhelésünk. Ráadásul az adók évről évre emelkednek: az utóbbi tíz évben az adócentralizáció növekedése az egyik legnagyobb volt az Európai Unió országai között - írta a Portfolió.