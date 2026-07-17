A Tisza-kormány döntött a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatásáról

adórendszer;környezetszennyezés;nagyvállalatok;adóztatás;vagyonkezelés;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-07-17 14:10:00 CEST

Eltörlik a bizalmi vagyonkezelők adómentességét is, a döntések részleteiről Magyar Péter miniszterelnök későbbre ígért tájékoztatást.

Döntött a Tisza-kormány a nagyvállalatok és a szennyező cégek adóztatásáról, valamint a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről – jelentette be Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán.

„Fontos döntéseket hoztunk a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásáról és a bizalmi vagyonkezelők adómentességének eltörléséről” – írta bejegyzésében a miniszterelnök. A kormányfő azt ígérte, a részletekről hamarosan bővebb tájékoztatást adnak.

A bizalmi vagyonkezelés olyan szerződéses viszony, ahol a vagyon eredeti tulajdonosa (vagyonrendelő) a vagyonát vagy annak egy részét elkülöníti és ideiglenes jelleggel átruházza a bizalmi vagyonkezelőre, azzal a céllal, hogy a rá ruházott vagyon felett gyakorolja a tulajdonosi jogokat, értékét megőrizze és gyarapítsa, a vagyonrendelő által meghatározott kedvezményezettnek vagy kedvezményezetti körnek kiadja. A bizalmi vagyonkezelés célja a magán és családi vagyonok hosszú távú megvédelmezése és gyarapítása.

Az elmúlt egy évben a magyar adórendszerben nem történtek jelentős változások, a régióban viszont néhány helyen az szja- és az áfakulcsokat megemelték. Ugyanakkor itt is jelentősebb változásokat hozhat a Tisza-kormány, erről korábban ebben a cikkbe írtunk: