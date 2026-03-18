Alkohollal ünnepelt, aztán kocsiba ült Tamási fideszes alpolgármestere, csak jöttek a rendőrök a szondával

2026-03-18 21:27:00 CET

Széles András ügyében nyomozás indult, ő maga közleményben kért elnézést.

Ittas vezetésen kapták Széles Andrást, Tamási fideszes alpolgármesterét – írja a 24.hu a politikusról, aki miután a Privát kopó oldalon megjelent a hír, Facebook-oldalán közleményben ismerte el, hogy hibázott. – Március 14-én a városi ünnepségről hazatérve ebédhez alkoholt fogyasztottam. Több óra elteltével, a délutáni pihenést követően a közeli boltba indultam, nem gondolva, hogy az elfogyasztott alkohol még nem szívódott fel szervezetemben. Közúti ellenőrzés során az alkoholszondás ellenőrzésnek eleget tettem, a mért eredményt elfogadtam, amely nem sokkal haladta meg a szabálysértési értékhatárt – írta le saját szemszögéből a történteket.

A Nógrád megyei város helyi politikusa hozzáfűzte még, hogy a körülbelül egy kilométer megtett út alatt senkinek semmilyen kárt nem okozott. – Több, mint három évtizede vezetek biztonsággal, soha ilyen nem fordult elő és tanulva ebből, nem is fog előfordulni. Vállalom a következményeket, az eljárás során eddig is és ezután is teljes mértékben együttműködök a hatóságokkal – írta. Széles elnézést kért a tettéért, de posztjából kiderült nem mond le, és továbbra is a város javát szolgálná.

A 24.hu megkeresésére Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség szóvivője az alpolgármester nevét nem említve azt közölte, hogy a Tamási Rendőrkapitányság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének gyanúja miatt indított büntetőeljárást a 2026. március 14-én 18 óra körül Tamásiban történt cselekmény miatt. A járművezető vezetői jogosultságát a helyszínen felfüggesztették. Elrendelték a nyomozást, de gyanúsítotti kihallgatásra még nem került sor.