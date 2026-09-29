Mellár Tamás: Alkotmányellenes mulasztásban van az Országgyűlés az MTA vagyoni viszonyait illetően

A fideszes kétharmad alaptörvény-ellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta a jogbiztonsághoz és a tulajdonhoz való jog érvényesülésének megfelelően az ELKH és működtetője, az MTA közötti vagyoni viszonyokat - jelezte a politikus.