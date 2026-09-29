A testület alaptörvény-ellenesnek minősítette a legfelsőbb bírói fórum döntését, ezért megsemmisítette azt.
Ilyen döntésre nem is volt példa az újraegyesítés óta.
A fideszes kétharmad alaptörvény-ellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta a jogbiztonsághoz és a tulajdonhoz való jog érvényesülésének megfelelően az ELKH és működtetője, az MTA közötti vagyoni viszonyokat - jelezte a politikus.
A testület hatásköri korlátba ütközőnek tartja, hogy a jogszabály elfogadásának és kihirdetésének körülményeit vizsgálja.
Jogalkotási bakit vétett a kormány, nem alapjogokat sért az előírás.
Alkotmányos mulasztást állapított meg a Natura 2000 földek értékesítésére és azt követő hasznosítására vonatkozó szabályozással kapcsolatban az Alkotmánybíróság keddi nyilvános ülésen kihirdetett határozatában- informál az MTI.
Az Országgyűlés alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta a szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtásának elévülését; a mulasztást év végéig pótolnia kell - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) kedden kihirdetett határozatában.