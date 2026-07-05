Már több száz bejelentés érkezett Radnai Márk oldalára, de finoman szólva vannak kockázatok

Új típusú politikai kísérletként próbálja közelebb hozni a választókat a döntéshozatalhoz a Radnai Márk-féle bejelentő oldal, de a szakértő szerint miközben a kezdeményezés jó, sok kockázatot is hordoz.