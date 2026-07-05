Új típusú politikai kísérletként próbálja közelebb hozni a választókat a döntéshozatalhoz a Radnai Márk-féle bejelentő oldal, de a szakértő szerint miközben a kezdeményezés jó, sok kockázatot is hordoz.
Én, magyar állampolgár, bejelentést kívánok tenni a magyar életmód tendenciózus megsértése miatt.
A járvány frontvonalában küzdők ha piros tojást már nem is, de legalább megértést várnak az emberektől.
Több lőfegyvert, fegyverutánzatot, lőszert és hangtompítót találtak a nyomozók egy szentendrei férfi lakásában. A férfit őrizetbe vették és eljárást indítottak ellene - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.