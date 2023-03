Balassa Tamás;

állampolgári bejelentés;Heti abszurd;magyar életmód;

2023-03-12 08:30:00

Heti Abszurd: Életmódbeli segédigék gyengébbek kedvéért

Én, magyar állampolgár, bejelentést kívánok tenni a magyar életmód tendenciózus megsértése miatt.

Hosszú a sora a panaszomnak, és közben még magammal is vitában vagyok, hogy egyáltalán létezik-e magyar életmód, amit meg lehet sérteni (és kicsit félek is, mi van, ha igen), de ha már a kormányunk lehetővé teszi a bejelentést a magyar életmód védelmében, úgy döntöttem, gyakorlok.

Nagy verseny lesz rövidesen, meg kell erősítenem a bejelentőizmaimat, miután megtaláltam őket. Varga Judit Közép-Kelet-Anatómiai Atlasza szerint ott lesznek a kényszeresen hárító- és a gyerekesen hisztiző izmok mellett.

Természetesen az első pofont megint az EU adta, amikor több tagállam mellett Magyarországot is beperelte. A kormány ugyanis még mindig nem építette be a jogrendjébe azt a 2019-es irányelvet, amely az uniós jog megsértését bejelentőket védelembe vehetné. A ravasz EU persze a korrupció elleni küzdelemre gondolt, a visszásságok, erkölcsileg kifogásolható magatartások, jogellenes cselekedetek leleplezését kívánja elősegíteni. Erre mi tesz a magyar kormány, dacosan belekarcolja a jogszabályba, hogy a magyar életmód (természetesen a konzervatív családmodell magasabb szintű) védelme érdekében is lehessen bejelentést tenni. A „házasság szent, az apaférfi-anyanő, a születési nem az önazonosság része, a gyerekeinket hagyják békén!” színvonalon. Akiknek nem hozott evidens eredményt a biológia, így azonos neműként szeretik egymást, a teremtés fintora révén téves identitást kaptak (esetleg alaptörvény-diktátum után brüsszeli csatornán csúsztak le a képmutatás szégyenéig a kiállás bátorsága helyett), így jártak.

Bejelentésem első pontja tehát:

A rezsicsökkentés, a kvótaellenesség, a fehér heteró alapállás miatt áll bosszút rajtunk Brüsszel – az ilyen maszlagokat tekintsük a továbbiakban közéleti környezetszennyezésnek, visszaesően padlófékezve, gázolás után visszatolatva. Viszont: tényleg vágják le a kezét annak, aki belenyúl a közösbe. (Jelképesen persze, István a király, de régi.) És ha egyszer jogosan kritizálják az EU-képviselők a rendszerszintű korrupciót, akkor ne habozzunk őszinték lenni! Legyen az egyenes beszéd a magyar életmód része! Azért lopunk, mert különben a kommunisták lopnának. Mi a magyarok összetartozásán dolgozunk a nemzeti tőkésség oligarchásításával, és annak az ódiumával, hogy kiderül, Mészáros mégsem okosabb Zuckerbergnél, de kétségkívül klasszisokkal felcsútibb. Gyurcsányék meg beolvasztanák a hungarizmust a nagy európai birodalmi tégelybe, volt magyar, nincs magyar.

Ha az őszinte belátásig eljutott volna a magyar kormány, akkor nem kellett volna porig égnie a héten a Fidesz küldöttségének Stockholmban és Helsinkiben. Beláthatták volna, hogy az autokrata-kleptokrata elhajlásaik miatt pöröl velük az unió, és akkor nem menesztették volna a Hende-osztagot északra, hogy a NATO-csatlakozás ratifikációjáért cserébe… mit is kérjen a svédektől-finnektől? Tiszteletet? Ezt plakátokra szoktátok kiírni.

Legyen a magyar életmód része, hogy amikor egy hibbant háborús bűnös miatt a NATO összezár (kivéve Erdogant és Orbánt), és 28 tagállam megszavazza a bővítést, akkor nem állunk neki a világpolitika reflektorfényében hónapokig pipiskedni, tiszteletet kizsarolni. Vagy az ujjainkat tördelve, hümmögve azt hazudni, hogy létezik a 135 bátor fideszes között különvélemény Orbánnal szemben. (Ha valami elképzelhető, akkor az, hogy Orbán a frakció előtti nyitóbeszédében azt mondja, megértem, ha megalázva érzi magát néhány képviselőtársam a tiszteletlen skandinávok miatt… és Hendéék értették, felállhatnak, szipoghatnak egy sort, elvégre a szájukba adta a szót a főnök.) Legyen tehát az is a magyar életmód része, hogy a surmó diplomáciai harcmodort ott hagyjuk a hátrafelé nyilazás kevésbé szofisztikált korában.

Putyin el akarta foglalni Ukrajnát, nem sikerült, meg akarta fagyasztani Európát, nem sikerült, hátrébb akarta tolni a NATO-t… vajon sikerül? Mi megpróbáltuk, Vlagyimir? Legyen tehát az is a magyar életmód része, hogy tömeggyilkossal nem árulunk egy gyékényen, mert pocsék a termék marketingje. Konkrétan lesül a bőr a képünkről a kormány miatt. Ideje volna rögzíteni, hogy milyen emberiség elleni bűntettet viselünk még el a gázszállításért vagy sapkás farhátért cserébe? Egy falu megbecstelenítése a YouTube-on még belefér? Hiszen legyünk bár az erőszaktevők pincsijei, de mégsem fagyhatunk meg, vagy maradhatunk egy fia far-hát nélkül húsvét előtt! Ha csak feleannyi energiát tolna a külügyminiszter a megújulók gyártásába, haladna a függetlenedés is végre a keleti diktátorok méretes csöveiről. Tételezzük már föl a fejlett világról, hogy nem vehető meg propagandával, mint az egyszeri választó, és képes átlátni a magyar békekövetelésen, ami egyszer nem ejtette ki a száján, hogy ruszkik, haza! Ám azt milliószor elmondta, hogy a fegyverszállítás meghosszabbítja a háborút. A leállítás meg meghosszabbítaná Oroszországot Bicskéig.

A magyar életmódnak márpedig ez nem szokott jót tenni.