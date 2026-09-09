A parlamenti képviselők hajnalig üléseztek, több törvényjavaslat általános vitája zajlott. Ezek célja az Orbán-kormány idején elfogadott, az ország működését, fejlődését akadályozó, nehezítő, vagy éppen magánérdekeket szolgáló jogszabályok módosítása.
Nem vesz rész az ENSZ-közgyűlés idei általános vitájában Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte hétfőn Moszkvában Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Az Országgyűlés mai ülésén véget ér a jövő évi költségvetés általános vitája, amely négy ülésnapon át tartott az elmúlt egy hétben.
A tervek szerint csütörtökön és pénteken tárgyalja meg a jövő évi költségvetési javaslatot harmincórás időkeretben az Országgyűlés. A büdzsé általános vitája miniszteri expozéval kezdődik majd, amelyet az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnökei ismertetik a költségvetésről kialakított váleményüket.