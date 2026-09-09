Napokon belül eldől tíz millió magyar élete

A tervek szerint csütörtökön és pénteken tárgyalja meg a jövő évi költségvetési javaslatot harmincórás időkeretben az Országgyűlés. A büdzsé általános vitája miniszteri expozéval kezdődik majd, amelyet az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnökei ismertetik a költségvetésről kialakított váleményüket.